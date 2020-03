«Il virus per gli italiani è la scusa per non lavorare». Frase choc del presentatore inglese

«Gli italiani stanno usando l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una ‘lunga siesta’». Il commento choc è del dottor Christian Jessen, star del programma tv inglese Malattie imbarazzanti (Embarrassing Bodies, trasmesso su Channel 4). Intervistato dall’emittente britannica Fubar Radio’s, Jessen ha detto la sua sull’emergenza coronavirus scatenando polemiche: «Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta», ha proseguito il conduttore televisivo. Le sue parole sono state riportate da diversi tabloid britannici. Quanto all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata pandemia dall’OMS, Jessen ha aggiunto: «Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero».

Il medico, che collabora con l’Evening Standard, il Daily Mail e il Daily Expres e ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia all’University College di Londra, con particolare attenzione allo studio di HIV e Malaria, si è anche detto d’accordo con Boris Johnson: «Penso che sia un’epidemia vissuta più nella stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia ogni anno».

