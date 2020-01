Coronavirus, confermati primi due casi in Gran Bretagna: si tratta di membri della stessa famiglia

In Gran Bretagna sono stati confermati i primi due casi di infezione dal nuovo coronavirus. Si tratta di membri della stessa famiglia, ha reso noto chief medical officer dell'Inghilterra, il professor Chris Whitty. Il dipartimento della Sanità no ha voluto specificare in quale area dell'Inghilterra siano i due pazienti. Secondo fonti citate dal Guardian, i due pazienti non si troverebbero però nell'area di Wirral, un Metropolitan Borough del Merseyside con sede a Wallasey, dove si trova la struttura speciale per la quarantena dei britannici evacuati da Wuhan. Whitty ha detto che «il servizio sanitario nazionale è altamente preparato ed abituato a gestire questo tipo di infezioni e stiamo lavorando rapidamente per identificare qualsiasi contatto che i pazienti possano aver avuto per impedire ulteriori contagi».

Coronavirus, ENAC conferma sospensione collegamenti con Cina



Two people in Britain test positive for coronavirus https://t.co/2pLCJU9xj0 — The Guardian (@guardian) January 31, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA