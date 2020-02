Coronavirus, primo caso di recidiva in Corea del Sud: donna guarita è risultata di nuovo positiva

Coronavirus, primo caso di recidiva anche in Corea del Sud: si tratta di una donna guarita che è risultata di nuovo positiva. La Corea del Sud ha infatti registrato il primo caso di recidiva al virus, nel mezzo dei timori sul rapido aumento dei contagi. Si tratta di una donna di 73 anni dimessa dall'ospedale il 22 febbraio a guarigione confermata e poi risultata positiva venerdì scorso, per la seconda volta, al test sul Covid-19. Lo ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Un altro caso di possibile recidiva era stato registrato l'altro ieri in Giappone.

