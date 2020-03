Botta e risposta Russia-Polonia: Giallo sullo spazio aereo negato agli aerei russi diretti in Italia

Mosca - Il casus belli lo ha sollevato ieri sera il parlamentare russo Alexey Pushkov con un tweet in cui informava che la Polonia (oltre che l'Ucraina e la Bielorussia) aveva negato lo spazio aereo ai velivoli russi decollati da Mosca e diretti a Roma per portare aiuti all'Italia in ginocchio per l'emergenza in corso. I velivoli, infatti, hanno evitato la rotta breve, quella che prevedeva il sorvolo della Ucraina, della Bielorusia e della Polonia, privilegiando una rotta molto piu 'lunga', sorvolando Sochi, il Mar Nero, la Serbia e la Bulgaria.



Stamattina diversi giornali in Russia davano conto di questo sgarbo nei confronti dell'Italia, fino a che il ministero degli esteri polacco ha subito replicato precisando si tratta di una fake news, praticamente una speculazione politica sulla pandemia, per gettare ombre sulla collaborazione europea. Il ministero ha precisato che la Russia non ha mai richiesto l'ingresso nello spazio aereo polacco e la notizia del presunto rifiuto della Polonia è priva di fondamento e non vera.

