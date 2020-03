Il Coronavirus ferma anche Playboy: addio al giornale, ora playmate solo in versione web

Che toccasse alle più famose playmate del mondo, quelle dal paginone cventrale fecero sognare gli uomini di ogni età, nesssuno lo aveva messo in conto. Eppure il Coronavirus ha dato il colpo di grazia finale proprio alle più belle senza veli ritratte su carta, la più famose della quali - ricordate- fu Marylyn su drappo rosso.

Playboy ha infatti annunciato la sospensione della pubblicazione della sua edizione cartacea. Le difficoltà causate dal coronavirus sembrano aver deciso in peggio la sorte della rivista per uomini, che da anni si trovava in difficoltà finanziarie.

Il prossimo numero di primavera sarà quindi l'ultimo, dopo quasi 70 anni di pubblicazioni, che hanno visto il loro picco negli anni '70 del secolo scorso, quando ogni nuovo numero di Playboy vendeva milioni di copie in tutto il mondo. «La scorsa settimana, quando i disagi causati dal coronavirusnella produzione di contenuti e nella catena dei fornitori sono diventati sempre più evidenti, siamo stati costretti ad accelerare un discorso fatto internamente», spiega la rivista sul proprio blog.



«Abbiamo deciso che il nostro numero di Primavera 2020, che sarà nelle edicole Usa e disponibile online questa settimana, sarà la nostra ultima pubblicazione cartacea negli Usa per quest'anno», si legge nel post. Tuttavia, le edizioni online di Playboy, così come alcune edizioni internazionali, proseguiranno regolarmente. «Nel corso degli ultimi 66 anni siamo diventati più di una semplice rivista. E a volte bisogna lasciare andare il passato per fare spazio al futuro», si legge ancora nel post. Del resto, la morte del fondatore Hugh Hefner nel 2017 all'età di 91 anni, segnò la fine di un'epoca per Playboy, già fiaccata da un costante calo delle vendite. Ora Playboy continuerà le sue edizioni solo in versione digitale, addio sogni di carta, ora è tutto più virtuale, anche la bellezza.

Ultimo aggiornamento: 16:13

