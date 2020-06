Pechino, altri 27 positivi, il totale sale a 106: «Situazione estremamente grave». Nel mondo superati gli 8 milioni di casi

I casi di virus nel mondo hanno superato gli 8 milioni, mentre le vittime sono quasi 437mila vittime. È quanto emerge dall'ultimo calcolo fatto dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi sono 8.034.461: il Paese con più casi al mondo sono gli Stati Uniti, con 2.114.026 contagi, seguiti dal Brasile (888.271) e dalla Russia (536.484). Quanto alle vittime, in tutto il mondo sono 436.899: anche in questo caso gli Stati Uniti guidano la classifica con 116.127 decessi, seguiti dal Brasile (43.959) e dal Regno Unito (41.821).

Nel frattempo, non si fermano i contagi in Cina, soprattutto a Pechino, dove si registrano 27 nuovi positivi al coronavirus, portando a 106 il numero dei casi registrati negli ultimi giorni, tanto da far parlare di una situazione «estremamente grave». In un incontro con la stampa locale, il portavoce della municipalità della capitale cinese, Xu Hejian, ha detto che Pechino è impegnata «in una lotta contro il tempo» per fermare il contagio, attraverso «le misure più strette, decisive e determinate». In totale, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità cinese, in tutto il Paese si registrano 40 nuovi casi di Covid-19, di cui otto importati. Salgono così a 83.221 i contagi in Cina, mentre il numero dei decessi resta fermo a 4.634.

Intanto a Pechino, arriva anche il blocco di tutte le attività sportive e culturali al coperto. Il funzionario della città Xu Ying ha detto ai giornalisti che sarà rafforzata «la disinfezione dello spazio pubblico» e dovranno «chiudere temporaneamente le strutture sportive e ricreative al coperto». Saranno ripresi anche i controlli della temperatura, che erano stati sospesi.



