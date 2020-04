Coronavirus Nuova Zelanda, la fatina dei denti e il coniglietto di Pasqua sono "lavoratori essenziali"

I bambini in Nuova Zelanda possono dormire sonni tranquilli durante la loro quarantena in casa. La premier Jacinda Ardern nel corso di una conferenza stampa sul lockdown che ha coinvolto il Paese per il contrasto a Covid-19 è stata chiara: i coniglietti di Pasqua e le fatine dei denti svolgono una professione essenziale. Dunque, non sono costretti a restare in casa.

Ma Ardern ha anche sottolineato come il coniglietto pasquale (che secondo una tradizione porta i doni ai bimbi proprio a Pasqua) potrebbe non riuscire a visitare tutte le case dei neozelandesi. "Come si può immaginare in questo momento - ha detto - saranno abbastanza occupati a casa anche con la loro famiglia e i loro coniglietti - Quindi dico ai bambini della Nuova Zelanda che se il coniglietto di Pasqua non arriva in famiglia allora dobbiamo capire che ora è un po' difficile per il coniglietto arrivare ovunque".

Proprio per ovviare a questa 'difficoltà', il primo ministro neozelandese ha chiesto ai bimbi di creare una sorta di caccia all'uovo di Pasqua, disegnandone uno e mettendolo alla finestra "per aiutare i bambini del vicinato con la loro caccia all'uovo".



