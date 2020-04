Coronavirus, 42 mila morti e 859 mila casi nel mondo: Italia il paese con più vittime, Usa primo per contagi

Più di 42.000 morti con coronavirus nel mondo. Ad aggiornare il bilancio è la Johns Hopkins University, che parla di 42.341 vittime a livello globale. Aumentano anche i contagi, che arrivano a 859.796. L'Italia è il primo Paese per il triste bilancio delle vittime (12.428), mentre gli Stati Uniti sono primi per numero di casi confermati (189.618).

USA Sono ormai più di 4.000 i morti con coronavirus negli Stati Uniti. È quanto emerge dai dati aggiornati della Johns Hopkins University, che parlano di 4.076 decessi e 189.618 casi negli Usa. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di contagi. Secondo la Cnn, solo martedì si sono registrate almeno 830 vittime, un triste record per gli Usa. Il bilancio dell'emittente parla però di un totale di 3.834 morti con coronavirus, a fronte dei 4.076 segnalati dalla Johns Hopkins University, e di almeno 185.499 casi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha predetto «due settimane molto, molto dolorose» mentre la nazione combatte l'epidemia di coronavirus. «Questa è una piaga», ha detto Trump durante la conferenza stampa, aggiungendo che ci sarà «un pò di luce reale alla fine del tunnel». «L'ondata sta arrivando e sta arrivando piuttosto forte», ha aggiunto.

Le misure di distanziamento sociale funzionano, come sta dimostrando il caso dell'Italia, dove la curva della diffusione del coronavirus comincia a scendere: lo hanno detto i due massimi esperti della task force Usa contro il Covid-19, Anthony Fauci e Deborah Birx, nella briefing quotidiano.

«Se la gente vuole usare una mascherina certamente non nuoce»: ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda durante un briefing alla Casa Bianca, dove tuttavia ha consigliato di usare per un certo periodo «una sciarpa o qualcos'altro», come un foulard. «Stiamo producendo milioni di mascherine ma vogliamo che vadano agli ospedali», ha spiegato.



COREA DEL SUD Tre morti con coronavirus e 101 nuovi casi in Corea del Sud, per un totale di 165 vittime e 9.887 contagi. Sono gli ultimi dati confermati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del Paese (Kcdc), riportati dall'agenzia sudcoreana Yonhap. Le zone più colpite restano quelle di Daegu e della provincia di Gyeongsang Settentrionale, ma preoccupano anche Seul e la regione limitrofa che nelle ultime ore hanno registrado in totale 52 nuovi casi. In totale i casi 'importatì sono 560.

Argentina, Perù e Repubblica Dominicana Hanno superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 1.000 contagi da coronavirus ciascuno, con un totale di 108 morti: finora i Paesi con oltre 1.000 casi erano Brasile, Ecuador, Cile, Messico e Panama. Al riguardo il ministero della Sanità argentino ha segnalato che l'incremento dei casi nell'ultimo giorno è stato di 88 unità, per un totale di 1.054, mentre tre decessi hanno fatto salire il conteggio dei morti a 27. In Perù, invece, le autorità sanitarie hanno segnalato che l'ultimo bilancio è di 1.065 contagiati e 30 morti. Infine, segnalando un simile ritmo di incremento di casi, a Santo Domingo il ministero della Sanità della Repubblica Dominicana ha comunicato le cifre delle ultime 24 ore che hanno portato i contagiati a 1.109, ed i morti a 51.

