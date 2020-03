Coronavirus, equipaggio rifiuta di decollare da New York per Milano: centinaia di italiani bloccati

Niente ritorno in Italia per i passeggeri del volo della American Airlines AA198 in programma alle 18.05 ora locale dall'aeroporto Jfk di New York a Milano Malpensa: il velivolo, un Boeing 777-200, è rimasto a terra perché l'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo per paura del coronavirus e il viaggio è stato cancellato. Lo ha raccontato all'Ansa l'avvocato Alessandro Mezzanotte, che faceva parte di un gruppo di legali italiani in partenza con quel volo. La compagnia, contattata dall'Ansa, ha inizialmente negato si trattasse di una cancellazione ma dopo circa un'ora sul sito ufficiale è apparsa la notizia della soppressione del volo. L'avvocato Mezzanotte ha riferito che le procedure di imbarco erano state avviate regolarmente.

Coronavirus, il governo teme per la sanità: «Bisogna evitare il collasso»

Scienza e pregiudizi/Una guerra in cui perdono i dogmatici

Coronavirus, l'Enac: rimborso per le cancellazioni dei voli dovute alle restrizioni per l'emergenza

Controllati i primi 5 dei 9 gruppi di viaggiatori, che già erano nel finger, gli ingressi sono stati bloccati e coloro che erano saliti sono stati fatti scendere. A chi chiedeva informazioni, il personale ha spiegato che l'equipaggio si rifiutava di salire a bordo per paura del contagio da coronavirus. Poche ore prima della partenza prevista, il governo Usa aveva alzato l'allarme da 3 a 4, il livello massimo, per i viaggi nelle zone più colpite dal coronavirus in Italia

Ultimo aggiornamento: 02:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA