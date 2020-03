Coronavirus, neonato positivo a Londra: la madre era stata ricoverata per Covid-19 prima del parto

Neonato positivo al coronavirus in Gran Bretagna: la madre, ricoverata in un ospedale nel nord di Londra qualche giorno prima del parto, era stata trovata positiva al Covid-19. In Italia c'erano già stati dei casi di bambini molto piccoli positivi al virus, ma un bimbo nato da madre infetta era invece risultato negativo. Il bambino di Londra è il più giovane contagiato in Gran Bretagna. Lo riporta il Guardian.

