«Siamo malati e prigionieri su questa nave da crociera, intrappolati come topi, chiusi nelle nostre cabine: abbiamo paura, venite a prenderci, vogliamo tornare in Italia per farci curare. Qualcuno di noi rischia di morire qui in mezzo al mare. Aiutateci». E’ il grido di allarme, una vera e propria richiesta di SOS che arriva via whatsapp da alcuni membri dell’equipaggio della Costa Magica, in tour nelle acque turchesi dei Caraibi, luoghi paradisiaci ora trasformatisi in un inferno. Nicoletta, Alessandro e Stefano parlano dalle loro cabine, sono tre dei 130 italiani della crew della nave: stanno vivendo questa terribile esperienza che non sanno quando e come si concluderà.

In tutto 970 membri di equipaggio. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e rimpatriare d’urgenza con le massime precauzioni quasi una settimana fa. Loro, hostess, cuochi, animatori, camerieri, tutto il personale al completo, sono dovuti restare a bordo e da allora nessuna isola, nessun porto, nessuno, vuole dare l’autorizzazione alla nave ad attraccare e a farli sbarcare. E così, per dare più forza alla loro richiesta di aiuto hanno scritto una lettera al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: raccontano tutto quello che è accaduto dall’inizio e l’incubo che stanno vivendo.

Ma intanto la “Magica” continua a navigare in tondo con il suo carico di infetti: Martinica, Barbados, Guadalupa, in attesa che accada qualcosa che sblocchi la situazione. In 65, ma il numero aumenta giorno dopo giorno, sono in quarantena in cabina perché malati: febbre alta, mal di gola, raffreddore, tutti i sintomi del coronavirus. Ad alcuni, i più gravi, è stato fatto il tampone, i pochi disponibili: positivo, il verdetto. Tutti gli altri sono in isolamento nelle proprie cabine: ricevono il cibo a “domicilio” (foto sotto), sono collegati al mondo, alle famiglie, solo grazie a internet. Le condizioni sanitarie a bordo sono al limite: all’equipe medica, composta da un medico, un dentista e un infermiere, sono stati aggregati un altro dottore e un infermiere. Grande volontà, ma non basta ad affrontare l’emergenza.

«Mancano le apparecchiature respiratorie – racconta con voce angosciata Alessandro – se la situazione si aggrava non so che fine faremo. Dalla compagnia ci assicurano che è tutto sotto controllo, che dobbiamo stare tranquilli, e continuano a trasmettere sugli schermi un video con il quale vorrebbero rassicurarci; il comandante si impegna al massimo per metterci nelle migliori condizioni, per evitare che il panico ci sopraffaccia. Ma come si fa a non aver paura, quando, come l’altro giorno, vedi uno di noi stare malissimo, in crisi respiratoria: dopo molte trattative e ore di attesa sono riusciti a portarlo via con un elicottero. Preghiamo per lui, non sappiamo dove sia e se è ancora vivo».

Nicoletta (nome di fantasia per l’espresso desiderio di mantenere l’anonimato) è chiusa in cabina, qualche giorno fa aveva la febbre a 38.5, ora sta un po’ meglio, ma sente addosso tutti i sintomi di questo coronavirus. E della paura. «Non è come un’influenza normale, si sente la differenza, sicuramente è più persistente. Mi faccio forza, cerco di mangiare. Ma non sappiamo quanto dobbiamo restare ancora prigionieri qui dentro, mentre l’infezione si diffonde tra di noi. Ci hanno detto che affrontare una traversata per tornare in Italia in queste condizioni sanitarie non è possibile, ma aspettare e fare la quarantena in mezzo al mare è terribile. Una sensazione di impotenza: e se qualcuno si aggrava ancora di più che faranno? Mica possono venire a prenderci uno per uno con l’elicottero come è successo l’altro giorno con il nostro collega colombiano».

Ma come è arrivato questo maledetto coronavirus a bordo? Nicoletta non ha dubbi: «Non capiamo perché, mi sembra fosse il 6 marzo, quando la Lombardia era già stata dichiarata zona rossa, abbiano fatto imbarcare a Guadalupa un gruppo di passeggeri italiani provenienti da Milano. Milano, avete capito? Perché li hanno fatti arrivare e salire a bordo? Lì è cominciato il nostro incubo. Qualche giorno dopo ho cominciato a sentirmi male». Aggiunge Alessandro: «La situazione è catastrofica, siamo disperati. Chiusi, malati e senza adeguata assistenza. Non ci vogliono far sbarcare, e addirittura non vogliono neanche che la nave si fermi in rada. Ci sentiremmo più sicuri in caso di emergenza, se qualcuno di noi si aggravasse i soccorsi potrebbero essere più tempestivi. Invece dobbiamo restare a 26 miglia dalla costa, in alto mare».

Non si danno pace perché pensano che il contagio poteva essere evitato. «Hanno fatto arrivare quei passeggeri dalla zona rossa - racconta Stefano mentre osserva il mare all’infinito dall’oblò della sua cabina - e in pochi giorni la nostra vita è stata messa a repentaglio. La tensione è cresciuta di giorno in giorno tra i passeggeri, man mano che le varie isole ci vietavano l’attracco: sono anche volate parole grosse verso alcuni colleghi, alcuni della reception sono stati aggrediti, presi per il collo. La situazione stava degenerando finché sono stati sbarcati tutti tra Martinica e Guadalupa. Ma solo i passeggeri, noi siamo rimasti qui, a soffrire, senza sapere che ne sarà di noi».



