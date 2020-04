Coronavirus, i dietrofront dei leader che negavano l'emergenza

C’è stato un netto cambio di rotta anche per il premier brasiliano Jair Bolsonaro. Solo pochi giorni fa Twitter ha rimosso i suoi post che lo immortalavano mentre camminava e si fermava a parlare con i passanti per le strade di IL BRASILEC’è stato un netto cambio di rotta anche per il premier brasiliano Jair Bolsonaro. Solo pochi giorni fa Twitter ha rimosso i suoi post che lo immortalavano mentre camminava e si fermava a parlare con i passanti per le strade di Brasilia , elogiando e difendendo le persone che continuavano a lavorare. Bolsonaro criticava senza mezzi termini le misure di isolamento sociale, sosteneva che solo le persone con più di 65 anni dovessero restare a casa, evocava l'immunità di gregge, parlava della disponibilità di farmaci contro il coronavirus. In un discorso a reti unificate aveva definito il Covid-19 «una semplice influenzetta» e aveva denunciato l’«isterismo» delle autorità locali che avevano promosso una «quarantena di massa». Ora ha cambiato decisamente i toni. In un breve discorso trasmesso martedì sera ha definito la pandemia «la più grande sfida per la nostra generazione» e ha ammesso che per affrontarla sono necessari «unione e collaborazione» da parte dei poteri dello Stato per «salvare vite, senza perdere posti di lavoro». Ha anche aggiunto che «il virus è una realtà, ancora non esiste un vaccino o una cura confermata scientificamente». Un cambio di passo netto e un tentativo di smorzare le tensioni crescenti, in particolare con i governatori di vari Stati - in primis, San Paolo e Rio de Janeiro - i sindaci delle grandi città, il Supremo Tribunale Federale e i gruppi parlamentari che avevano definito «irresponsabile» il suo atteggiamento.



Poi ci sono gli GLI USAPoi ci sono gli Stati Uniti , il Paese attualmente più esposto al contagio, con numeri che salgono in modo esponenziale e il presidente Donald Trump che è passato da toni quasi canzonatori al lockdown : «Attraverseremo due settimane molto, molto dolorose», ha detto tre giorni fa durante il briefing serale alla Casa Bianca, illustrando per la prima volta i modelli statistici e le proiezioni degli esperti della task force governativa: negli Usa sono previsti da 100mila a 240mila morti se le misure di distanziamento sociale saranno rispettate, mentre domenica la forchetta si fermava a 200mila vittime. Senza alcuna restrizione, invece, le vittime arriverebbero a 1,5 a 2,2 milioni. Una direttiva arriva dagli esperti: seguire il modello italiano, dove la curva della diffusione inizia a scendere dopo due settimane di chiusura totale. I dati dicono anche che in America il picco sarà a metà aprile, con una media di oltre 2.000 decessi al giorno. «Voglio che tutti gli americani siano pronti per i giorni difficili che ci aspettano», ha avvisato il presidente. Poi, il dietrofront: «Non è un’influenza», ha ammesso Trump, dopo avere a lungo definito in questo modo il coronavirus, minimizzando il pericolo. Addirittura, la scorsa settimana aveva annunciato la riapertura del Paese entro Pasqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA