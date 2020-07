Covid, focolaio al matrimonio: lo sposo muore dopo le nozze, 80 ospiti positivi

Lo sposo è morto due giorni dopo le nozze e almeno 80 degli invitati al suo matrimonio sono risultati positivi al Covid-19: è successo nello Stato indiano del Bihar, secondo quanto riporta l’emittente televisiva Ndtv. Le nozze erano state celebrate il 15 giugno, con oltre 350 partecipanti, a dispetto delle norme che, in tutto il Paese, vietano per qualsiasi motivo le riunioni di più di 50 persone. Insomma un matrimonio segreto che ha fatto scattare il maxi-focolaio. Lo sposino, un ingegnere informatico, aveva la febbre alta già da qualche giorno prima della cerimonia, ma i membri della famiglia dopo averlo imbottito di paracetamolo hanno insistito per celebrare le nozze. La sposa alla fine di tutta questa tragedia, fortunatamente, è risultata negativa. Il virus finora in India ha ucciso più di 17.000 persone e ne ha infettato circa 590.000, secondo le statistiche di Worldometers.

Covid, muore bambino di 11 anni. Il papà: «Ricordatelo per l'amore che sapeva trasmettere»

Virus, a Roma 7 nuovi positivi: tamponi a tutti gli immigrati del Bangladesh

L’Hindustan Times riferisce che circa 300 invitati al matrimonio sono stati sottoposti a test «e il numero di casi positivi potrebbe aumentare». La vicenda ha fatto entrare nel panico i funzionari di un villaggio rurale nel distretto di Patna, Bihar, nell’India orientale: stanno cercando di rintracciare tutti coloro che sono stati in contatto con gli ospiti del matrimonio, e hanno allestito uno speciale campo nel villaggio per effettuare test a tappeto. Sono stati già prelevati campioni da oltre 360 persone, di cui oltre 80 sono risultati positivi finora.

Due giorni dopo, il 17 giugno, le condizioni dello sposo sono peggiorate e durante la corsa in ospedale è morto. La cosa grave è che non è stato possibile accertare se sia morto a causa del virus: il suo corpo è stato cremato nelle ore immediatamente successive al decesso. Un vicino ha raccontato ai giornalisti che l’ingegnere informatico di Gurugram «aveva la febbre e aveva insistito per non sposarsi il 15 giugno. Tuttavia, i suoi genitori gli hanno dato delle medicine e lo hanno convinto a farlo». Rampravesh Rai, un uomo d’affari locale, ha spiegato che il padre dello sposo è un insegnante, quindi i dipendenti della scuola sono tra gli invitati insieme ad amici e parenti alla cerimonia.

Ultimo aggiornamento: 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA