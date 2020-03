Coronavirus, Londra pronta alla chiusura: a giorni in arrivo la “zona rossa”

Emergenza coronavirus anche in Gran Bretagna. A giorni Londra dovrebbe diventare zona rossa, come dicono alcuni media britannici. Lockdown in arrivo, secondo voci insistenti, nella capitale del Regno Unito. Lo anticipano fonti vicino al sindaco laburista Sadiq Khan, citate fra l'altro dal Daily Telegraph online. L'annuncio del governo britannico di Boris Johnson dovrebbe arrivare nel weekend. Stando alle indiscrezioni, la capitale del Regno Unito, dove il livello di contagio è più avanti rispetto ad altre zone del Paese, sarà sottoposta a misure di tipo italiano e a chiusura degli accessi.

La misura che riguarderà la capitale britannica potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni, con la chiusura forzata degli esercizi commerciali e divieti per gli assembramenti di persone. Sono previste anche restrizioni al trasporto pubblico.

Le autorità sanitarie britanniche hanno diffuso l'ultimo aggiornamento sui contagi da coronavirus. Alle 9 di stamattina risultavano 2.626 casi positivi, con un aumento di 676 casi rispetto alle 1.950 infezioni registrate ieri. Sono stati effettuati test su 56.221 persone. Il numero dei decessi verrà reso noto nel corso della giornata.

Tra gli taliani che vivono in Gran Bretagna cresce l'allarme. Tutti un po' scioccati per l’approccio del premier Boris Johnson e del governo britannico all’emergenza Coronavirus. É una voce unanime quella degli italiani che vivono e lavorano in Inghilterra, e che appaiono disorientati e confusi da quello che definiscono un sistema "cinico e disumano" di affrontare la pandemia. «L’approccio di Boris Johnson è da irresponsabile, lo dico senza nessun problema - dice Desirée Verga Oddo, imprenditrice palermitana che vive a Londra da tanti anni - Noi che viviamo qui non ci siamo stupiti, per loro viene prima l’economia. Noi seguiamo le indicazioni italiane, io ho smesso di mandare mia figlia a scuola, tenerle aperte è da irresponsabili».

