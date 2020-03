Coronavirus, italiani a Dublino. Borrelli: «Mi attivo su rientro dei 31 ragazzi»

Angelo Borrelli ha parlato dei ragazzi che non riescono a tornare in Italia da Dublino per via dell'emergenza coronavirus. «Stasera stessa mi attiverò perché possano rientrare». L'ha detto il capo della Protezione civile riferendosi ai 31 ragazzi italiani del progetto Intercultura che non riescono a tornare da Dublino, durante la trasmissione 'Che tempo che fa' su Rai2. A Fabio Fazio che gli chiedeva chiarimenti, Borrelli ha risposto: «Se mi fa avere la segnalazione, provvedo subito. Come sapete, i nostri italiani all'estero sono assistiti dall'Unità di crisi della Farnesina».

