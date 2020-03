Coronavirus, epidemia in Cina ai minimi assoluti, aiuti da Pechino per l'Italia, borse cinesi tengono

Coronavirus, il bollettino dal fronte della pandemia si apre con la notizia dalla Cina che ha annunciato nuovi minimi assoluti per la giornata di giovedì: appena 8 nuovi casi registrati e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito anche che 6 morti fanno capo alla provincia dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, e uno a quella dello Shandong. Sono 1.318 i pazienti dimessi dagli ospedali che portano le guarigioni complessive a 64.111, pari a quasi l'80% (79,33%) degli 80.813 contagi finora accertati.

Inoltre, sempre in Cina, tutti gli Apple astore in Cina sono da oggi di nuovo aperti aperti, anche se alcuni con orari ridotti, ponendo fine alla prolungata chiusura per l'epidemia del nuovo coronavirus. Si tratta di 42 negozi bloccati agli inizi dello scorso mese fino al 9 febbraio, ma poi riavviati con grande difficoltà per le rigide misure contro la diffusione del contagio. Nel conteggio alla scorsa settimana, erano 38 quelli operativi, ai quali si sono aggiunti anche gli ultimi quattro, secondo quanto riportato sul sito web della società californiana.

Aiuti e medici dalla Cina. Un Airbus A350 della China Eastern proveniente da Shanghai con a bordo un carico di aiuti contro il coronavirus è atterrato ieri sera intorno alle 22.30 all'aeroporto di Fiumicino. Il volo (MU787) era stato annunciato nei giorni scorsi dai governi di Italia e Cina attraverso i ministri degli esteri dei due Paesi, Luigi Di Maio e Wang Yi. Presente all'arrivo l'ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua. Con l'aereo da Shanghai a Roma, è arrivata anche una task-force di 9 medici specializzati nella lotta al coronavirus: 6 uomini e 3 donne guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e dal professore di rianimazione cardiopolmonare, Liang Zongan. Si tratta di rianimatori, pediatri, infermieri e figure che hanno gestito l'emergenza Coronavirus in Cina. Il gruppo sarà ospitato dalla Croce Rossa italiana.

Positiva la moglie del premier canadese Trudeau

La moglie del premier canadese Justin Trudeau è positiva al coronavirus. Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, attrice, aveva mostrato sintomi di influenza. Trudeau, precisano le autorità americane, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento.

Le borse asiatiche

Ancora in caduta la borsa giapponese. Tokyo chiude la seduta segnando un -6%, allargando la perdita rispetto alla precedente seduta (-4,4%) Nel corso delle contrattazioni l'indice Nikkei aveva toccato quota -10,07%.

Le borse cinesi chiudono in negativo ma contengono le perdite: alla chiusura delle contrattazioni, l'indice Composite di Shanghai archivia la seduta con un calo dell'1,23%, a 2.887,43 punti. Shenzen perde mentre perde l'1,08% a 1.798,98 punti.

Francia, scuole chiuse

Le scuole francesi resteranno chiuse almeno 15 giorni. Ad affermarlo, intervenendo questa mattina su Europe 1, è stato il ministro della Sanità francese, Olivier Véran. Il periodo di chiusura sarà «più breve possibile», ha continuato. A livello nazionale «le scuole resteranno chiuse per il tempo necessario», a «imprimere un colpo di freno massiccio» alla diffusione del virus. «Almeno quindici giorni», ha indicato. Il coronavirus è «l'emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia». ha detto la sera scorsa il presidente francese, Emmanuel Macron, nel messaggio alla nazione. La «priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute», ha aggiunto​. «Abbiamo potuto ritardare la propagazione del virus» ma l'epidemia «non si ferma». Lo ha detto la sera scorsa il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando una possibile «seconda ondata» che «colpirà anche i giovani»

Anche in Baviera

In Baviera da lunedì fino all'inizio della pausa di Pasqua, il 6 aprile, a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa Dpa, citando fonti del governo statale. Sono cresciute le richieste alla Germania di seguire la maggior parte dei suoi vicini europei nella chiusura delle scuole per aiutare a rallentare la diffusione del virus, ma nel sistema tedesco spetta ai governi regionali fare la scelta. Oltre alla Baviera, il piccolo stato occidentale della Saarland ha annunciato che chiuderà le sue scuole mentre altri tre stati, incluso il Nord Reno-Westfalia, il più grande della Germania, dovrebbero decidere di chiudere le scuole oggi.

​Coronavirus, mappa contagio: in Lombardia 8.725 casi, in Basilicata 8. Il 39,2% in isolamento domiciliare

Coronavirus, in Italia 15.113 casi: superati i mille morti, 1.258 guariti. Iss: forse minore circolazione al Sud

Catalogna isola 70.000 persone. Il governo della Catalogna ha deciso di isolare quattro città nella provincia di Barcellona (Igualada, Vilanova del Cam, Santa Margarida Montbui e àdena) per un totale di 70mila persone dopo che un focolaio di coronavirus ha colpito l'ospedale di Igualda causando 3 morti e 49 contagi, tra cui 33 operatori sanitari. La misura è entrata in vigore alle 21 di oggi e non si potrà entrare né uscire da queste località, mentre da domani saranno chiuse le scuole della regione. Lo riferisce la Vanguardia.

Trump: ipotesi stop ai viaggi interni agli Usa. Donald Trump non esclude divieti di viaggio all'interno degli Usa, in particolare per California e Washington, i due Stati della costa pacifica più colpiti dal coronavirus. «Non è stata discussa ma è una possibilità», ha detto.

La Russia vieta l'ingresso a chi arriva dall'Italia. «Per garantire la sicurezza nazionale e proteggere la salute delle persone e prevenire il diffondersi del 2019-nCoV nella Federazione Russa - si legge nel decreto, ripreso dall'agenzia Interfax - dalla mezzanotte ora di Mosca del 13 marzo 2020 l'Fsb deve temporaneamente interrompere l'accettazione dei cittadini della Repubblica Italiana che desiderano entrare in territorio russo per studio o per esercitare attività professionale, o per turismo, transito o a fini privati e impedire loro di attraversare la frontiera di Stato russa.

Il transito attraverso la frontiera russa è temporaneamente vietato agli stranieri e agli apolidi che arrivano dalla Repubblica Italiana per entrare nella Federazione Russa allo scopo di studiare o esercitare attività professionale, o a scopi privati, di turismo o di transito, eccetto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica, per gli equipaggi degli aerei, i membri delle delegazioni ufficiali o gli individui con un permesso di residenza russo».

In Italia 15.113 casi, 2.249 in più oggi. Superati i mille morti, 1.258 guariti. La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 15.113, dei quali 1.258 sono guariti e 1.016 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 12.839. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.249 persone; i guariti sono cresciuti di 213 unità; i deceduti di 188. Sono 1.153 i malati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri.

Il 98% dei deceduti dall'inizio emergenza Coronavirus ha più di 60 anni. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. Il 67% delle vittime, inoltre, aveva «almeno una patologia pregressa». «Ci sono oltre 4 milioni di dispositivi sanitari distribuiti, solo oggi è stato distribuito 1,2 milioni di mascherine. E distribuiremo da un milione a un milione e mezzo di mascherine al giorno. I ventilatori (per la terapia intensiva, ndr): ai 325 dei giorni scorsi se ne aggiungono altri 116 in distribuzione a Lombardia, Marche e Veneto», ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Istituto superiore di sanità: il quadro al Sud. «È possibile che al Sud possa esserci una circolazione più limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano così importanti come è stato al Nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento». Lo afferma all'agenzia Ansa il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: «Al Sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica si può intervenire in modo significativo. Ancora più cruciale, in tali aree, è dunque il rispetto delle misure».

Milano e Roma appaiono deserte. Due città ancora più nude, il giorno del debutto delle nuove misure decise dal governo per contrastare l'epidemia da coronavirus. La notte pare di dormire in una casa di campagna, senza però il cinguettio degli uccelli. Silenzio e basta. A Roma mezzi pubblici deserti e strade vuote. Le serrande in centro, tra le vie della Dolce Vita sono tutte abbassate. Solo i supermercati e le farmacie sono operative. Ma di gente in giro ce n'è davvero molto poca.



Milano alle 8.30 del mattino la città, che nella normalità è brulicante di auto e pienamente operativa, ha un aspetto irreale. Ora si incontra a stento qualche auto, rare le persone alle fermate degli autobus peraltro ridotti nelle corse. Chiusi bar, negozi, centri estetici, a tirare su le serrande sono solo i tabaccai, i meccanici, le poche edicole che ancora sopravvivono alla crisi dei giornali, qualche farmacia, il fruttivendolo comincia espone la propria merce fuori al negozio mentre le pompe di benzina non sono tutte aperte. Si incrociano camion di merci e furgoni di formai. alle 8.30 del mattino la città, che nella normalità è brulicante di auto e pienamente operativa, ha un aspetto irreale. Ora si incontra a stento qualche auto, rare le persone alle fermate degli autobus peraltro ridotti nelle corse. Chiusi bar, negozi, centri estetici, a tirare su le serrande sono solo i tabaccai, i meccanici, le poche edicole che ancora sopravvivono alla crisi dei giornali, qualche farmacia, il fruttivendolo comincia espone la propria merce fuori al negozio mentre le pompe di benzina non sono tutte aperte. Si incrociano camion di merci e furgoni di formai.

In Spagna i casi di contagio da coronavirus sono quasi tremila e i decessi legati al Covid-19 sono 84. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute di Madrid.

Il numero dei decessi per il coronavirus nel mondo ha superato quota 4.700 mentre i contagi hanno raggiunto i 127.749 casi. È l'ultima fotografia sull'andamento della pandemia scattata dalla Johns Hopkins. A livello globale le persone guarite sono invece 68.305. L'Italia resta, con oltre 800 decessi, il Paese più colpito dopo la Cina, seguita dall'Iran con oltre 400 decessi.

Brennero, i controlli rallentano ancora i tir: dimezzato il passaggio delle forniture. Nella giornata di ieri le autorità austriache hanno fatto passare al Brennero circa 2.000 tir, contro una media giornaliera tra i 4.000 e 5.000 mezzi pesanti che normalmente transitano sull'A22 in direzione nord, causando in questo modo lunghe code. Sul versante italiano sono in corso misure di dosaggio, soprattutto in prossimità delle gallerie, per garantire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità. Il controllo sanitario di un camionista ieri durava in media un minuto e mezzo, apprende l'Ansa.

Primo caso accertato di coronavirus nella Polinesia francese, collettività d'Oltremare della Francia. A contrarre il virus è stata la deputata Maina Sage, che la settimana scorsa ha partecipato ai lavori della Commissione dell'Assemblea nazionale a Parigi del ministro della Cultura Frank Riester, risultato a sua volta positivo con sintomi e confinato al suo domicilio. «Quando ho appreso che Riester era stato contagiato ho subito accelerato la procedura perché ero stata in contatto con lui subito prima di partire...Sono sicura che viene da lì», ha affermato Sage.

