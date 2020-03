Coronavirus, infermiera di 36 anni, mamma di 3 figli, lotta per la vita. La sorella: «Virus sottovalutato»

Un'infermiera di 36 anni, in forma e in salute, sta lottando tra la vita e la morte in un reparto di terapia intensiva del Walsall Manor Hospital di Birmingham. Areema Nasreen, mamma di 3 bambini, ha avuto la febbre alta, la tosse e dolori muscolari: i medici le hanno diagnosticato il coronavirus.

La sorella di Areema, come riporta il BirminghamLive, ha esortato a prendere sul serio la malattia, dicendo che «non sono solo gli anziani a rischio». Areema, che ha lavorato per il servizio sanitario nazionale per 16 anni, è in terapia intensiva, seguita dai colleghi.

«Mia sorella è un'infermiera straordinaria, ha sempre aiutato tante malati, e adesso è gravemente malata e lotta per la vita. Voglio che tutti sappiano quanto sia pericoloso questo virus. Le persone non lo prendono abbastanza sul serio, non sono soltanto gli anziani a essere a rischio».

Areema si è sentita male una decina di giorni fa, con febbre, tosse e dolori muscolari. «Ovviamente non siamo autorizzati a farle visita, ma il personale ci tiene sempre informati».

