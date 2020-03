Coronavirus, Angela Merkel in quarantena

Il coronavirus si sta diffondendo molto anche in Germania e fa una "vittima" eccellente. Si tratta della cancelliera Angela Merkel che avrebbe contratto il virus dopo l'incontro con un medico poi risultato positivo. La cancelliera oggi era stata in conferenza stampa a Berlino ribadendo che lo Stato federale e i Laender prendono molto seriamente la situazione. «Il governo e i Laender hanno deciso di ridurre i contatti al minimo assoluto all'obiettivo vitale di rallentare la diffusione del coronavirus».

Cosa ha detto la cancelliera. «Vi prego di contribuire tutti. Mostrate ragionevolezza e cuore», ha affermato ancora la Merkel rivolgendo un appello ai tedeschi a seguire le nuove regole di comportamento per contrastare la diffusione del Coronavirus in Germania. La cancelliera ha ringraziato la stragrande maggioranza della gente, che finora ha seguito le indicazioni date. I contatti all'esterno sono possibili d'ora in poi solo con una persona che non appartiene al proprio nucleo familiare e alla propria abitazione, o con le persone che vivono nella stessa casa. La cancelliera ha aggiunto che, nei luoghi pubblici, «vanno mantenuti almeno 1,5 metri, meglio ancora due metri di distanza». «Sono regole non consigli», ha sottolineato, «la polizia e gli addetti all'ordine pubblico sorveglieranno il rispetto delle regole, e le violazioni verranno sanzionate». Il divieto dei contatti e dei raggruppamenti di oltre due persone in Germania varranno almeno per due settimane. Lo Stato federale e i Laender tedeschi vogliono chiudere immediatamente ristoranti e trattorie, laddove questo non è ancora avvenuto in Germania. Saranno chiusi inoltre anche parrucchieri, centri di cosmetica, negozi per tatuaggi e centri per massaggi, che erano ancora aperti. La misura è stata confermata in conferenza stampa dal presidente del Nordreno-Verstfalia Armin Laschet.

