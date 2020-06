In Germania nuovo focolaio di coronavirus: 44 contagiati in un condominio di Berlino, ci sono anche bambini

Sono 44 le persone risultate positive al coronavirus in un condominio di Berlino, nel distretto di Friedrichshain. I test sono stati effettuati dopo che la settimana scorsa erano stati individuati alcuni contagi in questo quartiere. Le autorità locali hanno testato tutti i possibili contatti scoprendo così i 44 positivi che non manifestano sintomi. Le famiglie sono state poste in quarantena a casa e l'amministrazione locale si occupa della spesa e di recapitare loro altri beni di prima necessità. Fra i contagiati vi sono anche dei bambini. Non è ancora chiaro se vi sia un collegamento tra il focolaio nel condominio e quello scoperto nel quartiere di Neukoelln, dove sono stati riscontrati 100 positivi e 370 famiglie sono state poste in quarantena.

