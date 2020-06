Coronavirus, giustizia francese apre inchiesta per omicidio colposo

Il procuratore di Parigi, Remy Heitz, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta preliminare sulla contestata gestione della crisi del Covid-19 in Francia. Nel mirino soprattutto eventuali reati di «omicidio colposo» o «procurato rischio per la vita» dei cittadini.

L'inchiesta sul coronavirus in Francia, ha precisato Heitz, è la risposta giudiziaria alla quarantina di denunce ricevute dalla procura durante il periodo di lockdown e non mira a «responsabilità politiche o amministrative» ma «eventuali reati penali».

Come in Lombardia dove è nato il sito "Noi denunceremo: verità e giustizia per le vittime di Covid-19", anche in Francia è nata pagina web di denuncia per le vittime del coronavirus: plaintecovid.fr.

«Se ci sono delle colpe penalmente rilevanti, saranno probabilmente - è un'ipotesi - degli errori non intenzionali. La legge stabilisce delle condizioni precise per stabilire se c'è stato un reato e servono prove di "errori qualificati" che non sono semplici imprudenze o negligenze», ha detto il procuratore.

