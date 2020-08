Covid, nuovo record di contagi in Francia: quasi 5.500 casi nelle ultime 24 ore

Nuovo record in Francia, dove il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 è arrivato nelle ultime 24 ore a 5.429, un numero che non si vedeva da metà aprile. È quanto si apprende dalla Direzione generale della Sanità, che non ha però aggiornato il numero di decessi e di ricoveri per un «guasto informatico» che ha colpito il sistema di conteggio.

