Coronavirus, in Europa avviata valutazione rapida del farmaco anti Ebola. Trump ha già dato via libera

L'Agenzia europea per i farmaci (Ema) avvia una valutazione rapida del Remdesivir, il farmaco antivirale promettente nel trattamendo del Covid-19. Si tratta di una procedure di cui l'Ema si avvale per velocizzare la valutazione di un farmaco sperimentale durante un'emergenza di salute pubblica, come l'attuale pandemia. Tuttavia, precisa l'Ema, «è ancora troppo presto per trarre conclusioni sul rapporto rischio-beneficio del farmaco». Intanto gli Stati Uniti autorizzano d'urgenza l'uso del Remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'Ebola, per trattare i pazienti di coronavirus, come ha annunciato Trump. La luce verde per il farmaco che abbrevia i tempi di recupero, secondo studi condotti negli Stati Uniti, arriva da Fda. «Sono lieto di riferire che la Gilead ha ottenuto dalla Fda l'autorizzazione d'urgenza all'uso del remdesivir», ha detto Trump alla Casa Bianca.

I guariti

Oltre un milione di guariti dal Coronavirus nel mondo. Questo il dato pubblicato dalla Johns Hopkins University. I morti sono 233.405 a fronte di 3.257.520 casi. Intanto l'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia.

Usa, 2.053 morti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 2.053 decessi legati al nuovo coronavirus, secondo il conteggio aggiornato ieri sera dalla Johns Hopkins University. Dopo un breve calo registrato domenica e lunedì, quello di ieri segna il terzo giorno consecutivo con oltre 2.000 morti e porta il bilancio delle vittime americane a 62.906 in totale dall'inizio della pandemia, secondo i dati costantemente aggiornati dall'università Usa. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dal Covid-19, con il presidente Trump che annuncia: «Auspicabilmente resteremo sotto le 100mila che è «comunque un numero orribile». Il presidente ha parlato in occasione di un evento alla Casa Bianca. E poi, pur senza citare esplicitamente la Cina, nuove accuse per la diffusione del coronavirus: «È una cosa orribile, avrebbe potuto essere fermato, avrebbe potuto essere fermato all'origine, ma non lo è stato».

I morti nel mondo

Dopo gli Usa seguono Italia (27.967 morti), Regno Unito (26.711), Spagna (24.543) e Francia (24.376). Il nuovo coronavirus ha ucciso almeno 230.000 persone in tutto il mondo dalla sua comparsa a dicembre in Cina. Gli Usa, con oltre un milione di casi diagnosticati di Covid-19, rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati in 195 paesi e territori in tutto il mondo.

Migliorano i dati in Spagna.

La Spagna ha registrato meno di 300 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore per il secondo giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati comunicati oggi dal governo e pubblicati dal quotidiano El Pais. Nelle ultime 24 ore il virus ha ucciso nel Paese 281 persone, 13 in più rispetto alle 268 del giorno precedente ma comunque di nuovo sotto la soglia delle 300. Il totale dei decessi sale così a quota 24.824, a fronte di 215.216 casi. Finora i guariti sono quasi 115.000.

L'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e ai voli da e per l'Italia

Lo prevede un'ordinanza del ministro della Salute Rudolf Anschober (Verdi). I collegamenti ferroviari restano interrotti anche per la Svizzera e il Liechtenstein, mentre quelli aerei - oltre per l'Italia - anche per Cina, Iran, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Russia e Ucraina. Da subito possono invece nuovamente atterrare aerei provenienti dalla Corea del Sud.

