Tra le regioni europee il colore rosso scuro, che caratterizza una forte presenza del covid, ricopre nella mappa il Tirolo, in Austria, a causa delle diffusione preoccupante della variante sud africana, che sta interessando anche la vicina provincia di Bolzano. Ma tra le Nazioni è la Repubblica Ceca la grande malata d'Europa: da molte settimane il numero dei casi positivi è sempre tra i più alti d'Europa. Lo stesso vale, purtroppo, per i morti. Male anche la vicina Slovacchia. In Spagna, per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi, preoccupa la situazione dell'area di Valencia.

Ma vediamo più nel dettaglio i dati dell'agenzia dell'Unione europea Ecdc riferiti alle ultime due settimane che calcolano positivi e morti ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i decessi certificati per Covid il dato più alto è Portogallo (257,77), in Italia, se si vuole fare un raffronto, siamo a un terzo, 84,86. In Portogallo sembra finalmente frenare la diffusione del contagio (589,92 casi ogni 100mila abitanti), numero sempre alto ma comunque in discesa ed estremamente più basso di quello dellla Repubblica Ceca. A Praga l'incidenza (il numero dei casi) è 968,13 ogni 100mila abitanti (quasi il quadruplo dell'Italia che è a 283,10) mentre i decessi sono 173,74 (sempre ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane). In Slovacchia 519.27 casi ma 240,02 decessi. Ricapitolando: nelle ultime due settimane i Paesi europei in cui si sta morendo di più per Covid sono Portogallo, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Seguono la Spagna (134,54 morti ogni 100mila abitanti), la Lettonia (134,19) e l'Ungheria (120,17). Dove ci sono i dati più rassicuranti? In Islanda: zero decessi nelle ultime due settimane e 6,59 casi ogni 100mila abitanti. Bene anche Norvegia (4,84), Finlandia (7,06), Svezia (20,63), Danimarca (26,79). In sintesi: la Scandinavia sta tenendo.

