Coronavirus, Mattarella nomina commendatore l'eroe Gennaro Arma

L'eroe Gennaro Arma premiato dal presidente della Repubblica. «In considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della Diamond Princess Gennaro Arma», si legge in una nota del Quirinale. «Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella». È la prima reazione di Mariana, la moglie del comandante.

Coronavirus, l'eroe anti-Schettino via dalla nave per ultimo: «Ho fatto il mio dovere»

Divisa, trolley e mascherina: la foto del comandante Gennaro Arma che lascia per ultimo, da solo, la Diamond Princess aveva fatto il giro del mondo suscitando un'ondata di rispetto e simpatia nel mezzo dell'ansia globale da coronavirus che ha paura del contagio italiano. Quest'uomo elegante e schivo, che si è tenuto al riparo dei riflettori nel momento di massima esposizione mediatica, ha fatto quello che dovrebbe essere ovvio per il comandante di una nave ma che non è per nulla scontato. È rimasto al suo posto fino alla fine gestendo una situazione drammatica, la più difficile e inaspettata della sua carriera, conservando il sangue freddo mentre l'emergenza montava e i 3.700 passeggeri di 56 nazioni, pur confinati nelle rispettive cabine, venivano contagiati a centinaia. Giorni durante i quali lo stillicidio degli infettati, degli evacuati, dei morti, avrebbe messo a dura prova i nervi di chiunque. Lui, invece, ha perfino trovato la forza, il giorno di San Valentino, di far distribuire cioccolatini a forma di cuore.



