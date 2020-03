L'ultimo paziente di Ebola è guarito, l'annuncio dell'OMS dalla Repubblica Democratica del Congo

Mentre l'Italia è in ginocchio per l'epidemia di coronavirus, dalla Repubblica Democratica del Congo arrivano buone notizie perchè l'epidemia di ebola - la decima che era scoppiata negli ultimi anni - sembra essere debellata. L’ultimo paziente affetto è stato dimesso martedì dal centro di cure specializzato nella parte orientale del paese. L’epidemia era scoppiata nell’agosto 2018, e in 19 mesi aveva causato 2.300 morti circa. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa sapere che l’attenzione rimane alta e che un nuovo caso puo far precipitare la situazione un’altra volta. In genere per dichiarare l’epidemia completamente debellata devono passare 43 giorni senza nuovi casi, corrispondenti a due cicli di incubazione da 21 giorni, e non si hanno notizie di nuovi casi da circa due settimane, rende noto l’Oms. L'epidemia di ebola che aveva colpito l’Africa occidentale tra il 2013 e il 2016, aveva causato 11.000 morti.

