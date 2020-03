Coronavirus, diretta. Il Cio: Prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo

Mentre l'Italia è ancora nel pieno della pandemia, in Cina il coronavirus si ferma: Wuhan non ha riportato nuovi contagi per il secondo giorno di fila: in tutta la Cina, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati altri 39 casi di infezione importata e 3 decessi, di cui 2 nella provincia dell'Hubei e uno in quella del Liaoning. I casi confermati sono saliti a 80.967 totali, comprensivi di 6.569 pazienti ancora sotto trattamento medico, di 3.248 morti e di 71.150 persone dimesse dagli ospedali, che hanno spinto la quota dei guariti all'87,8%.

Coronavirus, esercito schierato contro le violazioni: 20mila soldati in strada per i controlli

Le Borse. La Borsa di Seul rimbalza con i guadagni di Wall Street e la fiducia generata dalle misure prese a livello globale: l'indice Kospi guadagna attualmente il 4,71%, a 1.526,35 punti, dopo uno stop delle contrattazione per eccesso di rialzo. Nella notte la la Fed ha reso noto di aver firmato accordi di currency swap con 9 banche centrali, tra cui la Bank of Korea (dell'importo di 60 miliardi di dollari), per stabilizzare i mercati valutari. Il won passa di mano a 1.255,60 sul biglietto verde, cedendo 30,10 won.

Coronavirus, Fondi zona rossa nel Lazio: su 39mila abitanti 600 sono già in isolamento

Olimpiadi, prematuro rinviarle. Sarebbe «prematuro» rinviare le Olimpiadi di Tokyo previste tra luglio e agosto nonostante la pandemia di coronavirus. Lo afferma, in un'intervista al New ork Times, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. «Per noi non sarebbe responsabile oggi e sarebbe prematuro partire da speculazioni e prendere una decisione - spiega -. Non sappiamo quale sarà la situazione. Stiamo comunque esaminando diversi scenari».

Coronavirus a Roma, la coppia cinese lascia lo Spallanzani: «La nostra cena romantica grazie ai medici italiani»

California in lockdown. Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello stato, circa 40 milioni di persone, di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell'epidemia di coronavirus. Da Los Angeles a San Francisco scatta dunque il lockdown. «Dobbiamo piegare la curva. L'isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria», ha detto il governatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA