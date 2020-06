Coronavirus diretta, Usa: i decessi per Coronavirus a 104 mila, dati sottostimati per Antony Fauci

Nelle ultime 24 ore in Usa sono stati registrati 598 nuovi decessi per coronavirus: sono i dati della Johns Hopkins University. In totale il numero dei contagi negli Stati Uniti è 1.788.762, mentre i morti sono 104.356. Il tasso di mortalità denunciato dalle autorità è del 5,83 per cento, di gran lunga più basso di quello registrato da tutte le autorità sanitarie dei Paesi europei. Gli esperti, tra cui l'immunologo Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, concordano tuttavia sul fatto che questi rapporti ufficiali siano sottostimati.

In Svezia primo giorno senza decessi nonostante l'assenza di lockdown.

Coronavirus, anche in Svezia primo giorrno senza decessi nonostante l'assenza di lockdown

Coronavirus, diretta. Corea Sud, Seul richiude tutto dopo picco di casi: musei e parchi chiusi

Turismo, Di Maio: «Lavoriamo per riaprire tutti i Paesi Ue il 15 giugno»



Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA