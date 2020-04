Coronavirus, diretta. Trump: picco superato, riapriremo alcuni Stati. E attacca ancora Oms

Negli Usa i morti di coronavirus hanno superato i 28 mila (28.326), i casi di contagio i 636 mila (636.350). E' l'ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins University. «I dati suggeriscono che la nazione ha superato il picco dei casi di coronavirus», ha detto Donald Trump che ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus che oggi svelerà le «direttive» per «riaprire» l'economia americana. «Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio», ha proseguito, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale.

Intanto in Cina il ministero della Salute di Pechino ha confermato oggi 12 nuovi casi di contagio da Covid-19 trasmessi localmente, quattro dei quali nella provincia di Heilongjiang, cinque in quella di Canton e tre a Pechino, oltre a 34 nuovi casi importati da altri paesi. La cifra dei morti legati alla malattia resta ferma a 3.342: non si sono infatti verificati altri decessi, stando alla stessa fonte.

La Corea del Sud ha registrato mercoledì 22 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613. Secondo gli aggiornamenti quotidiani forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), si tratta del quarto giorno di fila con casi di contagio sotto quota 30. In aumento di ulteriori 4 unità il conto dei decessi, a 229 totali, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali o che hanno concluso il periodo di quarantena per il recupero dall'infezione sono aumentati di 141 unità, a 7.757, portando il tasso di guarigione al 73%.



