Coronavirus mondo, record di contagi in Vietnam e Messico. Nuove restrizioni a Manila

Il coronavirus non arresta la sua corsa. Anzi. Corre veloce. Dalla Filippine al Massico, aumentano i contagi. Il presidente filippino Rodrigo Duterte infatti, ha esteso le misure restrittive alla capitale Manila, limitando i movimenti degli anziani e dei bambini, chiudendo i ristoranti e le palestre fino a metà agosto e limitando le attività economiche. «La mia richiesta è di resistere ancora un po'. Molti sono stati infettati», ha detto Duterte in un discorso televisivo, in cui ha promesso vaccini gratuiti quando saranno disponibili, con priorità a poveri, poi alla classe media, alla polizia e al personale militare. Le Filippine avranno la precedenza dalla Cina nella distribuzione dei vaccini, ha assicurato.

Vietnam. Ci sono 45 nuovi casi, il peggior incremento in 24 ore dall'inizio dell'epidemia nel Paese, lo scorso gennaio. Tutti i nuovi contagi sono stati rilevati nella località turistica di Da Nang, colpita da un focolaio la scorsa settimana. Dopo quasi 100 giorni senza contagi, il Vietnam ha visto il ritorno del Covid lo scorso 25 luglio, ricorda la Cnn.

Usa. I nuovi casi negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 72.238. I morti 1.379, in quello che è il terzo giorno consecutivo in cui i decessi superano quota 1.200. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i contagi complessivi nel paese sono quasi 4,5 milioni.

Messico. Sono 46mila le persone che hanno perso la vita, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati più di settemila nuovi casi. Lo rende noto il direttore di Epidemiologia del Messico José Luis Alomia, riferendo di 7.730 nuovi casi e 639 morti in più rispetto a ieri e aggiornando a 416.179 il totale delle persone contagiate e a 46mila il numero delle vittime. Intanto le autorità fanno sapere che il Messico parteciperà alla terza fase del protocollo per lo sviluppo di un vaccino anti Covid-19 messo a punto dalla casa farmaceutica Sanofi-Pasteur.

Brasile. Sono più di 2,6 milioni i casi confermati, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento di 57.837 positivi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 2.610.102 il totale dei contagiati confermati. È invece salito a 91.263 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa di complicazioni legate all'infezione, 1.129 in più rispetto a ieri. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, il più popoloso nel sudest del Brasile, con 529.006 casi e 22.710 morti, seguito da quello di Rio de Janeiro con 163.642 casi e 13.348 vittime.

Bulgaria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 265 nuovi casi (dei quali 51 a Sofia) a seguito di 6.639 test diagnostici effettuati. Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 11.420. Si registrano sei nuovi decessi, il totale sale a 374 vittime. Il bilancio dei casi di infezione fra il personale medico sanitario è salito a 673 persone. Attualmente vi sono 4.873 casi attivi, mentre negli ospedali sono ricoverati in tutto 751 pazienti, 34 dei quali sono in terapia intensiva. Secondo una disposizione del ministero della Sanità bulgaro, da oggi i cittadini di Ucraina e Giordania potranno entrare in Bulgaria senza un test Pcr. I cittadini di nove paesi possono entrare in Bulgaria solo in possesso di un test Pcr con risultato negativo, eseguito nelle ultime 72 ore. Si tratta di Macedonia del Nord, Serbia, Albania, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Moldavia, Israele e Kuwait.

Libia. Nuovo record di contagi giornalieri che registra nelle ultime 24 ore altri 216 nuovi casi, che portano a 3.438 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 73, i guariti a 604, e le persone attualmente positive da da 2550 a 2761, con la maggior parte dei casi al Sud. Il governo di Tripoli ha annunciato la proroga del coprifuoco con 5 giorni di lockdown totale da oggi fino a mercoledì prossimo, con divieto di circolazione e di grandi assembramenti in spiagge o giardini e il lockdown parziale dalle 21 alle 6 del mattino per i 5 giorni seguenti. Oggi si celebra l'Aid Al Adha, festa islamica del Sacrifico.



Inghilterra. Dalla mezzanotte scorsa è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra, a seguito di un forte ritorno dell'epidemia. Tra le altre cose, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà andare al pub, ma senza mescolarsi con altre persone. Le autorità locali e la polizia avranno potere di far applicare le restrizioni. Le nuove regole arrivano quasi quattro settimane dopo che le restrizioni erano state allentate in tutta l'Inghilterra, consentendo alle persone di incontrarsi al chiuso per la prima volta dalla fine di marzo.

Russia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.482 nuovi casi e 161 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus. Il totale dei contagi accertati sale così a 839.981, mentre le vittime del nuovo virus dall'inizio dell'epidemia sono ufficialmente 13.963.

