Coronavirus, diretta: contagi nel mondo sono 1.850.527, in Cina 108 casi: mai così alti da un mese

I contagi da coronavirus nel mondo sono 1.850.527 secondo i dati della John Hopkins University, che vedono gli Stati Uniti al primo posto con 557.571 contagiati, seguiti dalla Spagna (166.831), dall'Italia (156.363), dalla Francia (133.670), dalla Germania (127.854), dalla Gran Bretagna (85.208), dall'Iran (71.686), dalla Turchia (56.956) e dal Belgio (29.647).

Coronavirus, il virologo Burioni a 'Che tempo che fa': «Per fase 2 servono tamponi, mascherine e app per tracciare i cellulari»

Stati Uniti superano i 20mila morti. Gli Stati Uniti superano quota 22.000 morti per coronavirus: i decessi sono esattamente 22.020, su 555.313 casi. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Coronavirus, Trump chiese a Fauci: «Perché non lasciamo che il coronavirus inondi il Paese?. Gran Bretagna supera i 10 mila morti

In Cina 108 casi, mai così alti da un mese. La Cina riporta 108 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto in almeno un mese. Lo ha annunciato la National Health Commission cinese, spiegando che 98 delle nuove infezioni sono state importate. Sono invece 10 i casi trasmessi localmente - sette nella provincia di Heilongjiang nord-orientale e tre nella provincia di Guangdong, nel sud del paese. Nonostante sia l'epicentro originale della pandemia di coronavirus, la Cina ha visto una drastica riduzione dei casi nel corso dell'ultimo mese e recentemente ha iniziato a rimuovere rigide disposizioni di blocco. Ma i funzionari sono ora preoccupati per una seconda ondata di infezioni portate dall'estero. Il numero totale di casi segnalati ufficialmente nel Paese, stando ai dati della Johns Hppkins University diffusi stamattina, è di 83.523.



