Coronavirus, diretta: 7 milioni di contagi nel mondo. Brasile, 1.200 morti nelle ultime 24 ore

Nel mondo i casi di contagio da coronavirus sono 7.238.611, con 411.277 decessi a livello globale, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con quasi 2 milioni di casi (1.979.850) e 112.006 decessi.

Fauci: pandemia non ancora finita. La pandemia di Covid-19, che «in quattro mesi ha devastato il mondo intero non è ancora finita». È l'autrevole parere di Anthony Fauci, l'epidemiologo Usa e principale consulente della Casa Bianca, intervenuto con un videomessaggio ad una conferenza della Biotechnology Innovation Organization. Fauci, che ha definito la pandemia «il mio peggiore incubo», ha sottolineato gli oltre 7 milioni di casi contagio e 400mila decessi a livello globale sono dovuti alla contagiosità del virus e alla mobilità a livello globale delle persone infettate. «Sono milioni e milioni di infezioni in tutto il mondo. E ancora non è finita. Ed è condensata in un piccolissimo lasso di tempo», ha affermato l'esperto statunitense, dicendosi sorpreso da «quanto rapidamente» il virus abbia «travolto il mondo».

Brasile, ripristinate le informazioni sui numeri. Il governo brasiliano ha ripristinato un sito internet che forniva tutti i dati sul numero dei casi e dei decessi da coronavirus nel Paese: lo riporta la Bbc. La decisione segue di poche ore l'ordine della Corte suprema brasiliana (Stf) al ministero della Sanità di riprendere la diffusione quotidiana delle statistiche relative al virus. In particolare, la Stf ha stabilito che sul sito ufficiale del dicastero appaia anche il bilancio complessivo delle vittime. Come è noto, venerdì scorso il governo di Jair Bolsonaro aveva deciso di cambiare il criterio di conteggio dei casi di Covid-19 nel Paese, fornendo le cifre solo delle ultime 24 ore. La decisione della Corte è arrivata dopo aver analizzato un'azione presentata dai partiti di opposizione. Nelle ultime ore il ministro della Sanità, Eduardo Pazuello, aveva garantito il proprio impegno nel divulgare il «100% dei dati» sul coronavirus. l Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 1.272 morti di Covid-19, che portano il bilancio dall'inizio della pandemia a 38.406. Lo rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono stati 32.091, per un totale di 739.503 casi accertati. Lo stato di San Paolo si conferma epicentro dell'epidemia con 150.138 contagi e 5.545 vittime.

Argentina, mille casi in un giorno. Le autorità sanitarie argentine hanno registrato 1.141 nuovi casi di contagio da coronavirus. È la prima volta che il numero delle infezioni supera i mille casi giornalieri. Il totale dei contagi è ora di 24.761 casi, con 717 decessi, di cui 24 nelle ultime 24 ore. Nonostante le proteste della popolazione, le autorità hanno prorogato le misure di lockdown per la capitale Buenos Aires.

