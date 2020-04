Coronavirus, diretta: oltre 170mila morti nel mondo, la Germania annulla l'Oktoberfest

Coronavirus, il bilancio dei morti per Covid19 nel mondo ha raggiunto quota 170.418, mentre le persone contagiate sono al momento 2.480.749. Lo indica il conteggio della Johns Hopkins University. Nel frattempo Donald rump ha deciso di sospendere l'immigrazione negli Stati Uniti a causa del coronavirus perché il Paese che registra il maggior numero di vittime sono proprio gli Stati Uniti, con 42.295 decessi, poi l'Italia, con 24.114 morti, e la Spagna, con 20.852.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Belgio: 5.998 morti, 40.956 contagi in totale. «Nelle ultime 24 ore in Belgio sono stati segnalati 170 morti» a causa del coronavirus, «di cui 106 nelle Fiandre, 36 in Vallonia e 28 a Bruxelles per un totale di 5.998 decessi dall'inizio dell'epidemia». Lo ha annunciato oggi il virologo Emmanuel Andrè nella consueta conferenza stampa sulla pandemia. Le persone morte negli ospedali sono state 89, mentre 80 nelle case di risposo. Tuttavia, «i decessi sia nelle case di riposo sia negli ospedali stanno calando», ha sottolineato Andrè, aggiungendo che i nuovi ricoveri rispetto a ieri «sono stati 172», un dato che conferma la tendenza positiva di meno di 200 nuovi ricoveri giornalieri osservata negli ultimi giorni, precisano i media locali. «Rispetto a ieri sono stati segnalati 973 nuovi casi positivi per un totale di 40.956» contagi.

Russia, oltre cinquemila contagi in un giorno. Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore sono 5.642 in più, secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass. Il numero totale di casi confermati sale così a 52.763. In Russia sono 456 i morti con coronavirus e 3.873 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.

Germania rinvia l'Oktoberfest. «Abbiamo deciso che l'Oktoberfest quest'anno non si terrà». Lo ha annunciato il presidente della Baviera Markus Soeder. «Fa male, dispiace molto, ma quest'anno non è un anno normale», ha spiegato. Ai tempi del coronavirus «sarebbe irresponsabile» tenere una festa popolare del genere, ha sottolineato.

Francia, stop a voli fuori da Schengen. Francia ha sospeso tutti i collegamenti aerei fuori dalla zona Schengen. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Elisabeth Borne. «Non ci sono più voli internazionali fuori dalla zona Schengen», ha detto Borne all'emittente radiofonica Rtl. «La priorità non è quella di spostarsi sulle lunghe distanze», ha aggiunto.

Cina, 7 nuovi contagi. La Cina conferma sette nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19, sei nella provincia di Heilongjiang e un altro in quella di Guangdong, e quattro casi 'importatì di coronavirus. Tra questi ultimi, due sono stati accertati nella stessa Heilongjiang: riguardano cittadini cinesi rientrati in patria dalla Russia. Nel gigante asiatico il totale dei casi di ritorno sale così a 1.587, ben 383 dei quali a Heilongjiang. La Commissione sanitaria nazionale non ha riferito di altri decessi e nella Repubblica Popolare, primo Paese a fare i conti con la Covid-19, il bilancio ufficiale parla di 4.632 morti con coronavirus. Secondo le autorità, i contagi sono 82.758 e sono 77.123 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione. Sono 992, inoltre, i soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria, 544 dei quali nella provincia di Hubei, dove si è inizialmente manifestato il coronavirus. Qui, stando alle autorità, nelle ultime 24 ore non si sono registrati né nuovi casi né decessi. Sinora solo a Hubei sono 68.128 i casi di Covid-19, 50.333 dei quali a Wuhan.





