Coronavirus, diretta: 12 milioni di contagiati nel mondo. Usa, altri 55 mila casi in 24 ore

Coronavirus, sale a oltre 12 milioni il numero dei contagiati dal Covid19 nel mondo, di questi 548.799 con esito fatale, mentre negli Usa si registrano altri 55 mila casi in 24 ore. Il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel mondo ha superato i 12 milioni, secondo il bilancio, continuamente aggiornato, della Johns Hopkins University. Poco dopo l'ultimo aggiornamento dei casi in corso, con 55 mila nuovi contagi negli Stati Uniti, il totale mondiale è salito a 12.007.327.

Usa, altri 55.000 casi in un giorno

I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 55.000. È quanto emerge dai dati della John Hopkins University, che parla di 3.051.427 contagi e 132.195 morti. Intanto il presidente Trump preme per riaprire delle scuole.

In Italia, ieri, contagi in risalita mentre aumentano i timori per i casi 'importati': per la prima volta dei viaggiatori, 165 bengalesi, sono stati respinti alla frontiera degli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. A Bergamo non ci sono più affetti dal Covid in terapia intensiva.

