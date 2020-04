Ue, parlamento Olanda vota due mozioni contro Covid-bond

L'Olanda non arretra sul no ai Covid-bond, anzi. Il Parlamento olandese ieri ha approvato due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del Mes. Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati all'Eurogruppo in vista della ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17.

L'Eurogruppo dovrà decidere quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia coronavirus. Germania e Francia si sono ricompattate e lavorano per un'intesa, ma il blocco olandese non vuole gli Eurobond e il Mes senza condizioni. Il premier italiano Giuseppe Conte è determinato. «Abbiamo bisogno degli Eurobond per non far perdere competitività a tutta l'Europa - dice -. È nell'interesse reciproco che l'Europa sia all'altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire che ognuno fa per sé».

