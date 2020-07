Coronavirus, in Australia 6,6 milioni di persone in lockdown per la prima volta. Il Sud Africa supera i 200mila contagi

Coronavirus nel mondo, il contagio continua a camminare. Da oggi 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Lo stato di Victoria, dove si trova la città colpita, e il New South Wales, saranno messi in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, secondo quanto annunciato dalle autorità che hanno anche deciso di inviare militari e polizia al confine. Si tratta degli stati più popolosi della nazione. Il lockdown per Melbourne durerà sei settimane, in base a quanto annunciato da Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria: «C’è un numero di nuovi contagi insostenibilmente alto. Dobbiamo essere realistici sulle circostanze nelle quali ci troviamo». I cittadini potranno uscire dalle loro abitazioni solo per lavoro, per acquistare beni di prima necessità e per attività di caregiving. L’esercito vigilerà per non far uscire nessuno dalla città. Lo stato australiano di Victoria, secondo quanto riferisce il Guardian, ha riportato 191 nuovi casi di virus, superando il record di ieri. Motivando il nuovo lockdown, il premier dello Stato Daniel Andrews ha invitato a «essere realistici riguardo alle circostanze che affrontiamo. Fingere che sia finita non è la risposta. Semplicemente non c’è alternativa».

Europa. Un totale complessivo di 483.462 casi confermati di contagi (+3795 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall'inizio dell'epidemia nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, aggiornati al 6 luglio. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 29 giugno, è stata particolarmente sostenuta nell'ultima settimana in Montenegro, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Croazia e Ucraina. Bielorussia e Moldova registrano più casi confermati di Covid-19 per milione di abitanti che l'Italia. I decessi registrati nell'area sono stati finora 18.070 (+110), di cui 9016 in Germana, 1750 in Romania, 1517 in Polonia, 1262 in Ucraina 706 in Austria, 589 in Ungheria, 588 in Moldova, 423 in Bielorussia 348 in Cechia, 341 in Macedonia del Nord, 311 in Serbia. Tra il 29 giugno e il 6 luglio, il maggior aumento percentuale dei decessi totali collegati al virus è stato osservato in Kosovo (+150,0%), Albania (+79,5%), Montenegro (+55,6%) e Macedonia del Nord (+43,3%).

Sud Africa. Il ministro della Salute sudafricano Mkhize ha reso noto oggi che il numero di casi del nuovo coronavirus in Sudafrica ha raggiunto quota 205 721, segnando un aumento di 8.971 nuovi casi dall'ultimo bollettino diffuso domenica. Lo riporta il South Africa News. Il ministro ha anche dichiarato che 97.848 sudafricani sono guariti. Purtroppo, sono stati segnalati altri 111 decessi: 9 a Eastern Cape, 50 a Gauteng, 17 a Limpopo e 35 a Western Cape. Ciò porta i morti totali a 3 310.

Perù. Alle prese con il picco della pandemia, il Perù ha dichiarato ora anche uno specifico stato di emergenza per 101 distretti di 28 province e otto regioni a causa del «pericolo imminente» che comporta per essi una incipiente ondata di basse temperature. Lo riferisce oggi il quotidiano El Comercio di Lima. Il Perù è il secondo paese più colpito dal Covid-19 in America latina dopo il Brasile. Nell'ultimo rapporto del ministero della Sanità peruviano è stato fornito un bilancio di 305.703 casi di contagio e 10.772 morti. E poiché la prevista ondata di freddo potrebbe contribuire ad aggravare ulteriormente questa allarmante situazione, il presidente Martin Vizcarra ha firmato un decreto supremo che autorizza per 60 giorni misure di sostegno urgenti per gran parte del sud del Perù incluso nelle regioni di Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno e Tacna.

India. Più di 700.000 contagi e oltre 20.000 morti. Continuano a preoccupare i dati che arrivano dall'India nel mezzo della pandemia. Il bollettino del ministero della Sanità, rilanciato da Ndtv, parla di 719.665 casi con 20.160 decessi dopo che in 24 ore sono morte altre 467 persone e si sono registrati 22.252 nuovi casi. I dati ufficiali del gigante asiatico, con una popolazione di 1,3 miliardi di persone, parlano anche di 439.948 pazienti guariti. Da ieri l'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti e Brasile.

Pakistan. Il numero di vittime da Covid-19 in Pakistan è salito 4.839 con 77 morti nelle ultime 24 ore, mentre con 2691 nuove infezioni il conteggio dei casi confermati di coronavirus è pari a 234.509. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute. Il numero di persone guarite è di 134.957, di cui 3.308 nelle ultime 24 ore. Almeno 2.306 pazienti sono in condizioni critiche. Secondo una dichiarazione ufficiale, il primo ministro Imran Khan lunedì ha parlato al telefono con il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, che ha riconosciuto «la tendenza positiva nella riduzione della malattia in Pakistan». Imran Khan ha chiesto all'Oms di sviluppare linee guida di viaggio che siano adottate da tutti i paesi per garantire che quelli a basso reddito non siano discriminati.



