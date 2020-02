Coronavirus, in Cina divieto di consumare carne di cane e gatto

Stop al consumo di carne di cane e di gatto in Cina: è una conseguenze, positiva in questo caso, dell'epidemia di Coronavirus che aveva già portato al divieto di commercio di specie selvatiche a partire dai pispistrelli e dai serpenti, fra come pipistrelli e serpenti. Nei prossimi giorni nella città di Shenzhen (oltre 12 milioni di abitanti) dovrebbe diventare illegale il consumo di cani e gatti.

La municipalità della metropoli ha ricordato che nei paesi sviluppati cani e gatti sono animali domestici non destinati al consumo.

