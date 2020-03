Coronavirus, British Airways prevede taglio dei posti di lavoro

La British Airways, come altre compagnie aeree, si prepara a tagliare un numero per ora imprecisato di posti di lavoro per «sopravvivere» all'emergenza coronavirus: emergenza che secondo l'amministratore delegato, Alex Cruz, rappresenta «una crisi globale di proporzioni senza precedenti», persino peggiore di quella scatenata sul settore aeronautico «dalla diffusione della Sars o dall'11 settembre». Lo rivela il Financial Times citando una comunicazione interna di Cruz ai dipendenti di cui è venuto in possesso.

La comunicazione di Cruz, su cui la compagnia di bandiera britannica si è rifiutata ufficialmente di fare alcun commento, indica come oggetto: «La sopravvivenza di British Airways». «Qualcuno di noi - scrive l'amministratore delegato al personale - lavorava nell'industria aeronautica già ai tempi della crisi finanziaria globale (del 2008), della diffusione della Sars» o dell'attentato «dell'11 settembre» (2001). «Ciò che sta accadendo ora a causa del Covid-19 è ancora più grave di quanto accaduto a causa di ciascuno di questi eventi», avverte. L'executive rassicura sulla tenuta finanziaria dell'azienda che guida e fa riferimento al «solido» bilancio degli ultimi anni, ma avverte che British si troverà comunque «sotto una pressione immensa». Da qui la necessità di risposte rapide. «Di conseguenza - spiega - stiamo sospendendo alcuni collegamenti e abbiamo messo in parcheggio aerei in una quantità mai vista prima». «Vi prego di non sottovalutare quanto seria sia la situazione per la nostra società», prosegue Cruz evocando esplicitamente interventi sui posti di lavoro: «forse a breve termine, forse a più lungo termine». Il messaggio arriva dopo che il blocco dei collegamenti aerei fra Usa ed Europa - esclusi Regno Unito e Irlanda - deciso l'altro giorno dal presidente Donald Trump in risposta all'allarme coronavirus ha colpito ulteriormente la domanda sul fronte delle prenotazioni dei voli passeggeri nel mondo.

