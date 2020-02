Coronavirus, a Tenerife positivi due italiani: mille isolati in hotel. Primo caso a Barcellona, è una 36enne

Coronavirus, a Tenerife ieri era risultato positivo un medico bergamasco in vacanza, oggi i test hanno confermato che anche la moglie è stata contagiata. Tutti gli ospiti e i dipendenti dell'hotel sono stati messi in quarantena, mille persone sono isolate e "prigioniere". Una donna italiana di 36 anni è risultata positiva a Barcellona, dove abita. Tornava da un viaggio nel nord Italia. Sotto osservazione anche un altro italiano in Catalonia, si attende l'esito dell'ultimo test. Tre tifosi del Valencia, tornati dalla trasferta a Milano per la partita di Champions con l'Atalanta, sono stati messi in quarantena nella città spagnola.

Coronavirus, il governo spagnolo ha chiesto alla popolazione di affrontare con tranquillità la crisi e ha assicurato che agirà con «moderazione, proporzionalità e trasparenza» offrendo ai cittadini informazioni mediche e tecniche corrette in ogni momento. L'allarme cresce, però, alla notizia del primo caso di Barcellona. Lo scrive la Vanguardia. Si tratta del quarto caso di Covid-19 confermato in Spagna dopo i due segnalati alle Canarie e uno a Maiorca, tutti stranieri.

Coronavirus, a Palermo positiva turista bergamasca



BREAKING: Barcelona reports 1 case of coronavirus, the first on mainland Spain https://t.co/eUoE2bjB9j — BNO Newsroom (@BNODesk) February 25, 2020



Coronavirus, arriva l'esercito nella zona rossa nel lodigiano Attivato il protocollo sanitario per l'uomo che, residente a Barcellona, aveva viaggiato negli ultimi giorni nel nord Italia. Il National Center for Microbiology eseguirà il secondo test di conferma nelle prossime ore. Il primo caso di coronavirus, rilevato sull'isola di La Gomera, è stato confermato il primo febbraio. Si tratta di un cittadino tedesco che era stato in contatto, in Baviera, con un collega che a sua volta era stato infettato da un dipendente che aveva contratto il virus a Wuhan. Il tedesco è stato isolato presso l'Ospedale Nuestra Se¤ora de Guadalupe di La Gomera (Canarie) mentre diverse persone sono state messe sotto osservazione, anche se non manifestavano i sintomi del virus. A Palma di Maiorca, invece, il secondo caso è stato confermato il 10 febbraio.

Coronavirus, a Milano mascherine a ruba: prezzi anche di dieci volte superiori Si tratta di un cittadino britannico, residente a Maiorca con la sua famiglia, che è tornato il 29 gennaio da una gita sulle Alpi francesi dove probabilmente ha contratto il virus. Arrivato in Spagna è stato messo in isolamento presso l'ospedale di Son Espases. Il terzo caso è quello del medico italiano, proveniente dalla Lombardia, che è stato ricoverato presso l'ospedale universitario Nuestra Se¤ora de La Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife, isolato dal resto dei pazienti e sotto stretto controllo sanitario. Secondo il Diario de Avisos, circa mille persone dell'albergo (l'H10 Costa Adeje Palace) dove ha soggiornato l'italiano sono stati messi in quarantena o, per meglio dire, sotto sorveglianza delle autorità. Emergenza Coronavirus, Confesercenti: a rischio 60mila posti lavoro

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA