Coronavirsus, Argentina blocca le competizioni calcistiche nazionali fino al 31 marzo

L'Associazione calcistica argentina (Afa) ha rinviato tutte le competizioni calcistiche nazionali fino alla fine di marzo a causa dell'epidemia di coronavirus. L'Afa ha dichiarato di aver accettato una richiesta del ministro dello sport Matias Lammens di sospendere le partite nel tentativo di proteggere i giocatori e fermare la diffusione del virus.

In precedenza, Lammens ha ricevuto una lettera dal numero uno del sindacato dei calciatori Sergio Marchi: i giocatori avrebbero scioperato se l'Afa non avesse interrotto le sue competizioni. La decisione riguarda la Superliga Cup argentina, iniziata la scorsa settimana, così come il campionato nazionale femminile e i tornei giovanili. Tutti i principali campionati di calcio del Sud America sono stati sospesi a causa del coronavirus, ad eccezione di alcuni campionati statali in Brasile.

