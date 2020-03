Coronavirus, a Betlemme chiuse moschee e chiese per due settimane

Nessuna differenza religiosa: il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Così dopo i primi sette contagiati le autorità di Betlemme hanno disposto la chiusura di tutte le moschee e le chiese, a partire da quella della Natività, per 14 giorni per contenere la diffusione dell'epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese al termine di una riunione straordinaria convocata dopo la segnalazione di casi sospetti in nell'Angel Hotel di Betlemme, come riporta l'agenzia di stampa Wafa.

È stato quindi chiesto di cancellare tutte le prenotazioni effettuate negli hotel della città, mentre le persone presenti nell'Angel Hotel verranno poste in quarantena. Il ministero ha quindi chiesto che venga rafforzato lo stato di emergenza a Betlemme, Gerico e nelle città e nei villaggi vicini. La Wafa spiega inoltre che sono state cancellate tutte le attività e gli eventi previsti a Betlemme, compresi quelli sportivi, e sono state chiuse tutte le scuole, le moschee e le chiese per 14 giorni.

