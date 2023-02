Corea del Sud, sentenza storica di un tribunale concede assicurazione sanitaria a una coppia gay

Svolta storica sul fronte dei diritti delle minoranze in Corea del Sud, dove per la prima volta un tribunale ha riconosciuto, tramite una sentenza, il diritto ad accedere all'assicurazione sanitaria coniugale da parte di una coppia omosessuale.

So Seong-wook e Kim Yong-min, i due uomini koreani di 33 e 32 anni legati sentimentalmente dal 2019, avevano citato in giudizio il National Health Insurance Service (NHIS) - l'ente governativo erogatore di tutti i contributi sociali a sostegno dei cittadini, tra cui pensioni e assicurazioni per disoccupazione e infortunii sul lavoro - per aver negato loro la stipulazione della copertura sanitaria per coppie sposate. La denuncia risale al 2021.

Secondo l'ente assicurativo statale, infatti, l'unione de facto tra persone dello stesso sesso non poteva essere considerata al pari di un matrimonio di diritto comune ai sensi della legge nazionale attuale: una posizione peraltro legittimata dalla precedente sentenza della corte di primo grado, che aveva dato ragione all'ente assicuratore.

Ma il nuovo pronunciamento dell'Alta corte di Seoul - in secondo grado di giudizio - ha ribaltato le carte in tavola e ha accolto il ricorso della coppia: sebbene il tribunale non abbia riconosciuto la coppia omosessuale come "partner di diritto comune", ha ritenuto che la decisione dell'NHIS fosse discriminatoria. Si tratta del primo storico riconoscimento dello status giuridico di una coppia gay in Corea del Sud.

«Oggi abbiamo visto i nostri diritti riconosciuti all'interno dell'ordinamento giuridico - ha commentato Kim Yong-min a margine della sentenza - Questo pronunciamento rappresenta una vittoria per tutti coloro che desiderano l'uguaglianza di diritti per le coppie dello stesso sesso».

Ora il prossimo capitolo giudiziario della vicenda si svolgerà nell'aula della Corte Suprema di Seoul, dal momento che l'NHIS intende impugnare la sentenza tramite i suoi legali nel terzo e ultimo grado di giudizio.

Lo stato dei diritti delle minoranze in Corea del Sud

In base al World Report 2023 di Human Rights Watch, nonostante timidi passi in avanti, in Corea del Sud la comunità Lgbtq+ lamenta ancora mancanze di tutele legislative e gli effetti dei tabù e delle discriminazioni sono ancora molto pervasivi nella società.

Secondo la stessa Ong il presidente Yoon Suk-yeol, ha riorientato l'attenzione del governo sulle questioni relative ai diritti umani nella Corea del Nord da quando è entrato in carica nel maggio 2022, ma non ha ancora affrontato le problematiche in tema di diritti sociali entro i confini nazionali.

«Il suo fallimento nell'affrontare la pervasiva discriminazione della Corea del Sud contro le donne e i gruppi emarginati è lampante», si legge sul sito dell'organizzazione. Fatto che contribuirebbe a indebolire la credibilità del Paese agli occhi dell'opinione pubblica internazionale.