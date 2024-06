La Corea del Nord invia (ancora) centinaia di palloni pieni di rifiuti verso la Corea del Sud

La Corea del Nord ha nuovamente inviato centinaia di palloni pieni di rifiuti verso la Corea del Sud e lunedi ha avvertito che si sarebbe vendicata se Seul avesse continuato la sua «guerra psicologica». «L'ultimo lotto di palloncini pieni di rifiuti inviati domenica conteneva carta e plastica di scarto, senza alcun materiale tossico rilevato finora», ha dichiarato lo Stato Maggiore della Corea del Sud, secondo l'agenzia di stampa Yonhap. Le relazioni tra le due Coree sono a uno dei livelli piu bassi da anni. Gli analisti avvertono che questa escalation potrebbe portare a un confronto militare su larga scala. Il 3 giugno, Seul ha annunciato la sospensione dell'intero accordo di distensione militare concluso con la Corea del Nord nel 2018 e domenica ha rilanciato la campagna di propaganda con altoparlanti per la prima volta dal 2016. Nelle ultime settimane, Pyongyang ha inviato centinaia di palloncini appesantiti con rifiuti come mozziconi di sigarette, carta igienica e persino escrementi di animali verso il suo vicino meridionale, in quella che descrive come una risposta alla diffusione di propaganda contro il regime nordcoreano da parte di attivisti sudcoreani, in particolare tramite volantini e chiavette Usb.

Corea del Nord, ancora palloni di rifiuti verso il Sud: prosegue la guerra della spazzatura. Cosa c'è dietro?

La sorella di Kim e principale portavoce del Governo, Kim Yo Jong, ha avvertito che la Corea del Sud «subira un'amara umiliazione raccogliendo costantemente rifiuti cartacei e che questo sara un compito quotidiano», in una dichiarazione pubblicata lunedi mattina presto. Ha descritto i volantini degli attivisti sudcoreani come «guerra psicologica» e ha minacciato Seul di rappresaglie se le sue campagne non si fossero fermate, secondo una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna. Se Seul «disperde simultaneamente volantini e trasmette provocazioni attraverso il confine con l'altoparlante, sara senza dubbio testimone di una nuova rappresaglia del Nord», ha aggiunto.