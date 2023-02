Corea del Nord, Kim jong-Un lancia un altro missile Icbm verso il Giappone e poi va alla partita con la figlia. Chi è

Kim jong-Un riparte all'attacco sia sul fronte interno sia su quello internazionale: nella stessa giornata ordina al nuovo reggimento aerospaziale della Corea del Nord di lanciare un missile balistico intercontinentale verso il Giappone e poi va allo stadio con la figlia che si presume si chiami come Kim Ju Ae e che si ritiene abbia 10 anni, già indicata da molti come la futura leader del paese. Il match faceva parte delle celebrazioni del giorno del compleanno del compianto Kim jong-il, padre di Kim jong-Un.

Il test allarma sia la Corea del Sud sia il Giappone nonché gli Stati Uniti che periodicamente mostrano i muscoli nelle acque internazionali fra Giappone e penisola coreana.

Pyongyang aveva di fatto annunciato il lancio, ovvero una risposta «senza precedenti» alle ennesime esercitazioni congiunte che Stati Uniti e Corea del Sud hanno programmato per le prossime settimane.

Le autorità giapponesi hanno affermato che è precipitato nelle acque all'interno della zona economica esclusiva del Giappone più di un'ora dopo il lancio, suggerendo che l'arma fosse uno dei missili più grandi del Nord.

È arrivato dopo che venerdì Pyongyang ha minacciato una risposta "forte e persistente senza precedenti" mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti si preparavano per esercitazioni militari annuali, parte degli sforzi per respingere le crescenti minacce nucleari e missilistiche del Nord.

Il missile a lungo raggio di sabato, ritenuto in grado di trasportare testate nucleari, è stato lanciato dal poligono di Sunan, vicino alla capitale, dove la Corea del Sud ha testato la maggior parte dei suoi missili catalogati come Icbm anche se non vi sono conferme sulla loro effettiva portata. Questi lanci, così come lo sviluppo di armi nucleari, sono vietati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Giappone

Questa volta il test di Kin jong-Un non ha costretto gli abitanti di qualche provincia giapponese a scendere nei rifugi, ma Tokyo ha comunque affermato che il missile nordoreano è caduto nelle acqua di pertinenza economica del Giappone.

Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti condannano «con fermezza» il test missilistico balistico intercontinentale della Corea Nord che rappresenta «una flagrante violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». Lo riferisce una nota della Casa Bianca. «Gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei territori americani, della Corea del Sud e del Giappone».