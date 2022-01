Corea del Nord, nuovo lancio di un missile (il più potente dal 2017). Gli Usa: «Basta azioni destabilizzanti»

La Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio che ha raggiunto un'altitudine di 2mila chilometri volando per 800 chilometri verso il mare aperto. Lo rivelano i vertici militari della Corea del Sud sottolineando che Pyongyang con questo test ha infranto la moratoria autoimposta sui test di missili a medio e lungo raggio.

Gli Usa esprimono dura condanna sull'ultimo lancio di missili, invitando Pyongyang ad astenersi da ulteriori atti «destabilizzanti». In una nota, il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha ribadito l'impegno «irremovibile» per la difesa della Corea del Sud e del Giappone. Anche se il test «non ha rappresentato una minaccia immediata per il personale, il territorio Usa o quello dei nostri alleati, continueremo a monitorare la situazione» da vicino, ha aggiunto la nota sul lancio da parte di Pyongyang, il settimo del 2022, di un vettore intermedio, valutato da Seul come il più potente dal 2017.

