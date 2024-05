Corea del Nord, il rapporto Usa: pronta azione militare (incoraggiata da Putin) prima delle elezioni americane

Un'azione militare nordcoreana per destabilizzare le elezioni americane, con l'appoggio di Putin: il rapporto choc dei funzionari statunitensi è riportato da Business Insider che a sua volta cita quanto annunciato da NBC News. Secondo sei alti funzionari una mossa simile potrebbe essere incoraggiata da Vladimir Putin, ancor più dopo che Corea del Nord e Russia hanno stretto stretti legami militari sempre più fitti negli ultimi anni.

Il rapporto Usa

«I funzionari statunitensi si stanno preparando per una potenziale azione militare nordcoreana – forse incoraggiata dal presidente russo Vladimir Putin – nel periodo che precede le elezioni americane di novembre», l'annuncio di NBC News.

L'incontro tra Putin e Kim Jong Un

L'avvertimento dei funzionari arriva prima di un probabile incontro tra il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un e Putin, che il Cremlino aveva definito «in preparazione»» all'inizio di questa settimana. «Il presidente Putin è stato invitato ufficialmente in Corea del Nord. La visita è in preparazione. Annunceremo le date del viaggio a tempo debito», ha detto venerdì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha riferito l'agenzia di stampa francese AFP.

Del resto, la Russia e la Corea del Nord hanno sviluppato relazioni più strette dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Da parte sua, la Corea del Nord ha inviato munizioni a Mosca, apparentemente per aiutare le forze di Putin nella guerra contro l'Ucraina, ma anche per sfruttare l'opportunità di testare le sue attrezzature sul campo di battaglia, secondo il think tank del Centro per gli studi strategici e internazionali. In cambio, la Corea del Nord «si aspetta che la Russia fornisca sistemi d’arma avanzati e know-how tecnologico per rafforzare significativamente i suoi programmi di difesa, nucleare e spaziale», ha affermato il think tank.

L'allarme nucleare

I sei funzionari statunitensi hanno anche detto a NBC News che l’amministrazione Biden era preoccupata che la relazione potesse portare a sviluppi significativi nelle capacità nucleari di Pyongyang, aumentando le tensioni nella regione Asia-Pacifico. Tuttavia, un funzionario ha dichiarato che la Cina probabilmente non vuole l’instabilità nella regione e che la Russia potrebbe quindi esitare a farsi coinvolgere prima delle elezioni americane. Tuttavia, Rachel Minyoung Lee, membro senior del Programma 38 Nord presso lo Stimson Center, ha espresso preoccupazione per il fatto che il rafforzamento dei legami della Corea del Nord con la Russia potrebbe “incoraggiare” Kim a condurre un’azione militare o diplomatica più aggressiva nei prossimi anni.

La Corea del Nord ha già inviato una quantità significativa di aiuti militari alla Russia. Nel novembre 2023, un parlamentare sudcoreano ha affermato che la Corea del Nord aveva inviato a Mosca più di 1 milione di proiettili di artiglieria per rafforzare il suo sforzo bellico. Ma all’inizio di questo mese, l’ufficio del principale procuratore ucraino, Andriy Kostin, ha detto a Reuters che le armi fornite dalla Corea del Nord sembravano avere un alto tasso di fallimento. «Circa la metà dei missili nordcoreani hanno perso le traiettorie programmate e sono esplosi in aria; in questi casi i detriti non sono stati recuperati», ha detto l'ufficio di Kostin, citando l'esame dei detriti di 21 dei circa 50 missili balistici nordcoreani lanciati dalla Russia tra fine dicembre e fine febbraio.