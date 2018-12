Khasoggy, il patriarca copto egiziano Tawadros elogia MBS e l'Arabia Saudita, «alimentano speranze»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Il Patriarca copto egiziano Tawadros II, ignorando che MBS resta il mandante dell’omicidio del giornalista saudita Khasoggi, ha omaggiato pubblicamente l'Arabia Saudita ritenendola «un pilastro» essenziale del mondo arabo e definendo gli incontri che il Principe ereditario Mohammad bin Salman sta conducendo a tutti i livelli «apprezzabili». A suo parere manifestano una visione moderna e alimentano «molte speranze» per il futuro di quella nazione e di tutta la comunità internazionale. I giudizi del Patriarca copto ortodosso Tawadros II sono contenuti in un'intervista rilasciata a Arab News, e riportati dall'agenzia vaticana Fides. Il Primate della Chiesa copta ortodossa ha anche preannunciato una sua futura visita in Arabia Saudita, su invito dello stesso Mohammad Bin Salman. Domenica 2 novembre, per la prima volta in assoluto, una divina liturgia copta è stata celebrata in Arabia Saudita con l'autorizzazione delle autorità. La liturgia è stata celebrata nell'abitazione di un residente copto in Arabia saudita da Anba Morkos, vescovo copto di Shobra El Kheima, e vi hanno preso parte diversi nuclei familiari di immigrati cristiani egiziani. I segnali di speranza, come li ha chiamati Tawadros, non si fermano qui, perchè MBS durante il suo ultimo viaggio in Egitto ha visitato, per la prima volta della storia, la sede del Patriarcato ortodosso copto, la cattedrale di san Marco, al Cairo.