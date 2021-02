Coppia festeggia 20 anni di matrimonio al ristorante, maxi-mancia per il locale: 2mila dollari

Avevano avuto il loro primo appuntamento in quello stesso ristorante, 20 anni fa. E per celebrare le loro due decadi di vita insieme sono tornati lì. Dopo aver mangiato, hanno lasciato una mancia di 2.000 dollari. E' quanto accaduto al Club Lucky di Bucktown, a Chicago. La coppia, ora sposata, ogni 12 febbraio sceglie il ristorante per ricordare quel primo giorno insieme. E' toccato ad Eddie Cruz, barista e cameriere del locale, chiudere il conto e preparare lo scontrino. La coppia ha preso una penna e proprio sul pezzetto di carta ha scritto: "Grazie per i 20 anni di bei ricordi, cibo eccellente e servizio eccezionale", lasciando la super-mancia.

Jim Higgins, proprietario del locale, ha scelto di dividere la somma tra tutto lo staff. "Ti fa quasi venire voglia di piangere - ha detto a Wls-Tv - E' così commovente quando le persone sono così generose".

Il locale ha poi postato l'immagine dello scontrino sulla sua pagina Facebook. "Siamo onorati di essere una parte speciale della vita di questa coppia e molto molto grati per la loro generosità! In questo periodo difficile ha immediatamente risollevato lo spirito di tutto il nostro staff! Non possiamo ringraziarvi abbastanza", scrivono.

