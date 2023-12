Coppia di anziani occupa posti in treno riservati a una mamma con 3 figli e rifiuta di spostarsi. «Maleducati»

Una madre di tre figli, furiosa, ha criticato una coppia di anziani per non essersi spostata dai posti che aveva riservato per lei e la sua famiglia in treno. Amanda Mancino-Williams ha affermato che la coppia si è rifiutata di muoversi dopo che lei li aveva informati di aver prenotato in anticipo i posti sul vagone gremito da Cheltenham a Nottingham. La 37enne ha detto che la coppia parlava "in modo elegante" e le aveva detto che i biglietti prenotati "non avevano importanza".

Una volta che Amanda ha consultato il capotreno martedì pomeriggio, le sono stati offerti quattro posti in prima classe con i suoi figli. Indignata per l'incidente, la donna ha scattato una foto della coppia e dei suoi tre figli che condividevano due posti, dopo che si diceva che si fossero rifiutati di spostarsi in un'altra parte del treno.

In un post su Twitter, Amanda ha detto: "Se una mamma con 3 bambini (e relative borse) ha 4 posti riservati per un lungo viaggio in treno, e tu sei seduto ai loro posti su una carrozza piena, non dire loro che i loro biglietti non sono validi".

Ha aggiunto: 'Rinuncerei sempre ad un posto, riservato o meno, per qualcuno che ne avesse più bisogno. Ma per lei che mi dice che i miei biglietti non significano nulla e poi si rifiuta di riconoscermi? La gente si aspetta semplicemente che tu te ne vada?' Parlando al Sun , un portavoce dei treni CrossCountry ha detto che la famiglia è stata "delusa da altri che ignorano le etichette". Da allora il suo tweet originale ha ricevuto quasi 2.000 commenti e quasi 17.000 Mi piace.

Sempre parlando al Sun, ha affermato di aver mostrato il biglietto alla coppia, che le aveva detto che "non si sarebbero mossi". Amanda ora dice che non ha senso prenotare un posto se le persone possono portarglielo via in qualsiasi momento, ma ha affermato che se la coppia avesse voluto dei posti per una buona ragione, allora lei glieli avrebbe ceduti. Il suo immediato disprezzo nei confronti di me e dei bambini mi ha detto tutto quello che avevo bisogno di sapere su di lei. Non sentivo che fosse mia responsabilità acconsentire a quel tipo di comportamento.

'Ero scioccato e stanco. Qualsiasi mamma che viaggia con borse e bambini sa come è la tua mente in mille posti, quindi cose come i posti riservati sono qualcosa su cui conti. «Rendono gestibile il tuo viaggio. Avevo prenotato un tavolo in modo che i bambini potessero fare i compiti.' Questo mentre molti utenti di social media si sono affrettati a difendere Amanda dicendo che il rispetto funziona in entrambe le direzioni. Un utente ha detto: 'A tutti noi, giustamente, viene insegnato a rispettare i nostri anziani. Il rispetto funziona in entrambe le direzioni! Mi sarei seduto sul tavolo e l'avrei guardata negli occhi.' Questo mentre un altro aggiungeva: 'Lieto di vedere che il direttore d'orchestra ha risolto il problema. Sono frequenti i commenti sulle cattive maniere da parte dei giovani. Spesso trovo che la generazione più anziana possa essere altrettanto colpevole. Non tutti, naturalmente, ma alcuni cretini testardi».