Coppia di anziani «innamorati come adolescenti» gioca in spiaggia, il video diventa virale. «L'amore non ha età»

L'amore non ha età. Lo dimostra una coppia di anziani immortalata in un video girato in spiaggia diventato virale. Dove i due si divertono, ridono, scherzano e si rincorrono. È normale che dopo anni di coppia la famosa 'fiamma' o 'scintilla' si spenga, ma questo non sembra essere il caso dei protagonisti di questo bellissimo video.

L'amore senza età

L'utente di TikTok @andreaa_retess ha condiviso sul suo account il video. I protagonisti sono un uomo e una donna che si rincorrono e si schizzano l'acqua sul bagnasciuga in spiaggia.

Sembrano giovanissimi. L'utente ha condiviso la clip con la didascalia: «Le coppie che mantengono la promessa finché morte non si ci separi».

I commenti

Il video, che dura meno di 20 secondi, è riuscito a commuovere milioni di persone. Solo su TikTok ha realizzato 36 milioni di visualizzazioni, ma è stato condiviso anche da account di X (ex Twitter) e Instagram. Moltissimi i commenti, tutti carichi d'amore e ammirazione: «Vedere questo mi ha regalato 100 anni di vita. Che bella cosa», «Vorrei poter vedere i miei genitori così vecchi», «L'amore è l'unica cosa che conta davvero in questa vita. Il resto è effimero e fugace», «Lo vedo e ho bisogno di fazzoletti per asciugarmi le lacrime».