Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: colpite diverse persone. Arrestato il presunto responsabile

Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen. La polizia danese, lanciando l'allarme su Twitter, ha spiegato di essere sul posto, il centro commerciale Field's. «Sono stati sparati colpi di arma da fuoco e diverse persone sono state colpite», hanno fatto sapere le forze dell'ordine intimando a tutti di rimanere lontani dal luogo della sparatoria. Il presunto responsabile è stato arrestato. La polizia non ha dato ulteriori dettagli sull'identità del soggetto in custodia.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022